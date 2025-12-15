'Mehmet Akif Ersoy' soruşturmasında adı geçmişti... İletişim Başkanlığı'ndaki görevinden istifa eden Furkan Torlak hakkında çarpıcı iddialar: 'Hakime talimat verdi'

Yandaş Sabah gazetesinin ‘Mehmet Akif Ersoy soruşturması’ haberinde adı geçen Furkan Torlak, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa etti.

Sabah gazetesi, uyuşturucu soruşturmasından tutuklanan, örgüt kurmakla ve 'kadınları cinsel ilişkiye sokarak maddi menfaat etmekle' suçlanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hafta sonu bir kadının ifadesini servis etti.

Haberde, kadının "Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık" ifadeleri yer aldı.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, hakkında başlatılan uyuşturucu operasyonu sırasında Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan ve tutuklanan Ersoy hakkında Sabah gazetesinin servis ettiği habere dikkat çekmişti. Haberde yer alan 'Furkan T.' ismine özellikle vurgu yapıldığını belirten Terkoğlu, söz konusu kişinin 'Cumhurbaşkanlığı'nda önemli bir koltuğa sahip olduğunu' ifade etmişti.

Terkoğlu, "Sanıyorum ki bu haberin ardından hedefteki ismin 'görevden affını istemesi' gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

Furkan Torlak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

FURKAN TORLAK HAKKINDA ÇARPICI İDDİALAR

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görev yaptığı öğrenilen Furkan Torlak ile ilgili dikkati çeken iddialar gündeme geldi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan ve 1992 yılında tatil bölgelerindeki plajları işletmek için kurulan Turaş Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin genel müdürlüğüne 5 Ağustos 2022 tarihinde Tayhan Şimşek isimli bir bürokrat atandı.

Şimşek göreve başladıktan kısa bir süre sonra hem şirketi hem de plajlardaki işletmeleri incelemeye alıp rapor hazırladı. Bakanlığa sunduğu raporda, bankamatik personellerinden devletin çalınan paralarına kadar devletin nasıl soyulduğunu gözler önüne serdi.

Raporun ardından baskı gören Şimşek, sadece 5 ay bu görevde kalabildi ve 24 Aralık 2022 tarihinde istifa ederek görevinden ayrıldı.

BÜROKRAT BİLE İSYAN ETMİŞ

BirGün’ün ulaştığı 2022 tarihli raporda, Furkan Torlak’ın da adı geçiyor.

Torlak’ın bakanlığa bağlı Turaş Şirketi’nin işleyişine müdahale ettiği, ayrıca bazı isimlerin de kişisel verilerine bir telefon ile ulaştığı ifade ediliyor.

Raporda, Torlak’ın ‘Hakime talimat verdiği’ de vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Furkan Torlak isimli şahsı şirkete kim görevlendirilmiştir? Şahsın geçmişi belli iken kişilerin kişisel verilerine bir telefon ile ulaşan ve hakime talimat veren bu şahıs kimdir? Bu şahıs bakan müşaviriyim diyerek ortada gezmektedir…”

İddiaya göre Torlak, bakanlığın Turaş şirketinde çalışanlarla işe alınacak isimlerin ve hatta ailelerinin detaylı kişisel verilerine erişebiliyordu.