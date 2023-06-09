Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:38

Güncelleme: 09.06.2023 - 16:38

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan, Galatasaray - Fenerbahçe maçında görüntülendi. Turan'a sarıldığı bir görüntü ortaya çıkan Aslan, yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak "Maçta gol olduğu esnada herkes birbirine sarılır, öper, tebrik eder ve kutlar. Farklı anlamlar çıkarmak doğru değil" dedi. Mehmet Aslan'ın kim olduğu ve mesleği merak ediliyor. Peki, Mehmet Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Aslan sevgilisi kim? Mehmet Aslan hangi partide görev yapıyor? Mehmet Aslan hangi dizilerde oynadı? İşte, Mehmet Aslan hakkında merak edilenler...

MEHMET ASLAN KİMDİR?

Mehmet Aslan, 29 Nisan 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası gazinolar kralı Fahrettin Aslan, annesi Arzu Aslan'dır. Babasının ilk eşinden olan Sacit Aslan (d.1953) ve Selçuk Aslan d.1959) adında iki abisi vardır. İlkokulu İstanbul'da devlet okulunda okudu. 10 yaşında Paris'e gitti. Ve 10 yıl Ecole Pascal'da okudu. Sonra Baccalaureat diplomasını aldı. Bir yıl Sorbon'da psikoloji okuduktan sonra Boston Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret okudu. Döndükten sonra Yeditepe Üniversitesi'nde de okudu diplomayı oradan aldı. Fransızca, İngilizce, İspanyolca olmak üzere üç yabancı dil bilmektedir. 2002 yılında Türkiye'ye döndü.

2005 yılında dekoratif taş üzerine "Alem Doğal Taş" şirketini kurdu. Bununla ilgili Hindistan'da fabrika satın aldı. Kuveytli ortağı ile kurduğu bu fabrikada mermer blok kesimi yapmakta ve mermer, granit, quartz, bazalt, kum taşı, taş ve kesimiyle ilgililenmektedir. Kuveyt Saray'ının ve Karaçi'deki Amerikan konsolosluğunun taşını vermek yaptığı işler arasındadır.

Caddebostan Migros'a, Burger King'e kiraladığı yerler gibi çeşitli yerlerde mülkleri, arazileri vardır ve kiraya vermektedir.

2008 yılında Show Tv'de yayınlanan "Benim Annem Dans Edemez" yarışmasında Sinem Kobal ile birlikte sunuculuk yaptı. Yarışmada Hakan Peker ve Sema Çelebi de jüri üyeliği yaptı.

2007 yılında "Çılgın Dersane" sinema filminde Kerem rolünü canlandırırken Cüneyt Arkın, Yağmur Atacan, Duygu Çetinkaya, Tuba Ünsal, Mustafa Topaloğlu, Hande Ataizi ile beraber oynadı.

2012 yılında başrolünde Murat Serezli'nin oynadığı "Muck" adlı dizide Savas Hoca karakterini canlandırırken; Hale Caneroğlu, Bedük, Ragga Oktay, Bay J, Özlem Aydın ile beraber oynadı.

Mehmet Aslan, siyasete atılarak, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevine geldi. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den İstanbul 3. Bölge 6. sıradan milletvekili oldu, ancak seçilemedi.

Meral Akşener'in partisi İyi Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.

27. ve 28. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayıdır.

Mehmet Aslan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul, Kağıthane Belediye Başkan Adayı oldu.

MEHMET ASLAN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLERİ

2014 - Asayiş Berkkemal (Komiser Berk Atakan) (TV Dizisi)

2012 - Muck (Savaş) (TV Dizisi)

2012 - Son (Psikiyatris) (Sinema Filmi)

2012 - Budala (Seslendirme) (TV Dizisi)

2009 - Yankee Go Home (Toprak) (Sinema Filmi)

2009 - Kayıp Çocuklar Cenneti (Mehmet) (Sinema Filmi)

2008 - Ayakta Kal (Ali Yıldız) (Sinema Filmi)

2007 - Çılgın Dersane (Kerem) (Sinema Filmi)

2006 - Doktorlar (Burak Kuzey) (TV Dizisi)

2005 - Nefes Nefese (Kaya) (TV Dizisi)

2005 - Belalı Baldız (Kerem) (TV Dizisi)