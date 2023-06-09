Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:59

Güncelleme: 09.06.2023 - 12:59

Ciner Medya Grubu'nda seçim sonrası hareketlilik art arda ayrılıklarla devam etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından siyasi tartışma programlarını bitirme kararı aldığı iddia edilen Habertürk'te bir ayrılık haberi geldi. Habertürk'ün tanındık sunucusu Kübra Par, görevinden ayrıldığını açıkladı. Yurttaşlar, Kübra Par'ın kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Peki, Kübra Par kimdir, nereli, kaç yaşında? Kübra Par hangi kanala geçti? Kübra Par, Habertürk'ten neden ayrıldı? İşte, Kübra Par hakkında merak edilenler...

KÜBRA PAR KİMDİR?

Kübra Par, 20 Nisan 1984 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Tam adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun'dur.

Kübra Par, 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Kübra Par, 2003 yılında Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde "Nisanın Gölgesi" adlı şiiriyle jüri özel ödülünü kazanmıştır. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olan Parmaksızoğlu, Habertürk'ün Web Haber Müdürlüğü'nü üstlendiği gibi Perşembe günleri Habertürk ekranlarında 'Açık ve Net' adlı televizyon programını hazırlayıp sunuyor. Aynı zamanda her Pazar, Habertürk Gazetesi'nde Haftanın Röportajı bölümünü hazırlıyordu.

Kübra Par, 2023 yılının Haziran ayında Habertürk'teki görevinden ayrılarak başka bir televizyon kanalı ile anlaşma sağladığını duyurdu.

KÜBRA PAR HABERTÜRK'TEN NEDEN AYRILDI?

Gazeteci Kübra Par, kanal ile yollarını ayırdı. Habertürk'te sunuculuk yapan Par, internet sitesinde de günlük köşe yazıları kaleme alıyordu. Sitede son köşe yazısı yayımlayan Par, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 yıl boyunca Habertürk’te çalışmak harika bir deneyimdi. Fakat her güzel hikâyenin bir sonu olduğunu bilerek, başka bir kanaldan gelen teklifi kabul ettim. Başta Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ olmak üzere tüm Habertürk ailesine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

KÜBRA PAR HANGİ KANALA GEÇTİ?

Par, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başka bir kanaldan teklif aldığını söylemişti.

Medyaradar’da yer alan habere göre; Kübra Par, tv100 ile devam edecek.

İş insanı Necat Gülseven’in sahibi olduğu 3N Medya’nın haber kanalı tv100’le anlaşan Par’ın hazırlayacağı programlar ve ne zaman yayımlanacağı ilerleyen günlerde belli olacak.