Yayınlanma: 09.06.2023 - 15:53

Güncelleme: 09.06.2023 - 15:53

Spor Toto 1. Lig’i ikinci olarak tamamlayıp, Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor yeni hocasını duyurdu. Rizespor teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolları ayırmasının ardından geçen sezon Konyaspor’u çalıştıran İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya vardı. Peki, Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü İlhan Palut kimdir, nereli, kaç yaşında? İlhan Palut hangi takımlarda görev yaptı? İşte ayrıntılar...

İLHAN PALUT KİMDİR?

İlhan Palut, 9 Kasım 1976 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Profesyonel olarak futbola ilk olarak 1996 yılında memleketinin takımı Hatayspor'da başlayan İlhan Palut, daha sonra Adana Demirspor ve Çorumspor formalarını giydi.

2016-2017 sezonunun başında sportif direktör olarak Hatayspor'a gelen Palut, devre arasında da teknik direktörlük görevine başladı. İlhan Palut yönetiminde 2. Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, 1. Lig'e yükseldi. 2018-2019 sezonunda 1. Lig'deki ilk 5 haftasında 4 puan toplamasına karşın sonradan yükselişe geçerek Süper Lig'e yükselme potasına giren Hatayspor, sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off maçları oynamaya hak kazandı. Play-off yarı finalinde Adana Demirspor'u eleyen Hatayspor, berabere tamamlanan final maçında Gazişehir Gaziantep'e penaltılarda kaybederek Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırdı. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Hatayspor, Galatasaray karşısındaki 2-0'lık yenilginin ardından 4-2'lik galibiyete rağmen kupadan elendi. 2019-2020 sezonunda lige ilk 6 haftada 3 galibiyetle başlayan ve Türkiye Kupası 3. Turunda Siirt İl Özel İdarespor'a elenen Hatayspor'daki performansı beğenilmedi ve 1 Ekim 2019'da Hatayspor ile yolları ayrıldı.

Tamer Tuna'nın art arda gelen mağlubiyetlerin sonra verdiği istifası sonucu, Göztepe yönetimi teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardı. İlhan Palut görevine son verildi.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş mağlubiyeti'nin ardından verdiği istifa sonucu. Konyaspor yönetimi teknik direktör İlhan Palut ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İlhan Palut, Konyaspor teknik direktörü olarak çıktığı 80 maçta 37 galibiyet, 24 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.

Konyaspor, 17 Ocak 2023 tarihinde İlhan Palut ile yollarını ayırdığını açıkladı.

19. hafta itibari ile 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi alan Konyaspor ligde 7. sırada yer almaktaydı.

İlhan Palut, 9 Haziran'da Çaykur Rizespor ile yeni sözleşme imzalayarak takımın yeni teknik direktörü oldu.

İLHAN PALUT HANGİ MEVKİİDE FUTBOL OYNADI?

İlhan Palut, futbolculuk kariyeri boyunca orta saha mevkiinde görev yaptı.

İLHAN PALUT HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1996-2004 Hatayspor

2004-2006 Adana Demirspor

2006-2009 Hatayspor

2007-2008 Çorumspor (kiralık)

İLHAN PALUT HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2011-2012 Kırıkhanspor (antrenör)

2012-2013 Hatayspor (altyapı antrenörü)

2013-2015 Hatayspor (antrenör)

2015-2016 Ümraniyespor (antrenör)

2016-2017 Hatayspor (sportif direktör)

2017-2019 Hatayspor (teknik direktör)

2019-2021 Göztepe (teknik direktör)

2021-2023 Konyaspor (teknik direktör)

2023- Çaykur Rizespor (teknik direktör)