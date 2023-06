Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir?

Yayınlanma: 09.06.2023 - 01:54

Güncelleme: 09.06.2023 - 01:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Hafize Gaye Erkan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, 1982'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu ve üniversiteye giriş sınavında 26. olarak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandı. 2001 yılında bölümünü birincilikle tamamladı ve daha sonra Princeton Üniversitesi'ne kabul edilerek yurt dışına taşındı.

Princeton'da "Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik" alanında doktora yaptı. Erkan, 2 yıl süren ve 12 dersten oluşan doktora programını bir yılda tamamladı ve Princeton Üniversitesinin 276 yıllık tarihinde programı bir yılda bitiren ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "en genç finans profesörü" unvanını kazandı. Princeton Üniversitesi daha sonra doktora derecesi için gerekli minimum çalışma süresini bir yıl olarak değiştirdi.[6] Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesinde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

Erkan, sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı Finansal Kuruluşlar Grubu Analitik ve Stratejiler Bölüm Başkanı olarak görev aldı. 2014'te First Republic Bank'ta baş yatırım sorumlusu olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında yönetim kurulu başkanı olarak August-de Wilde'nin yerini aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mortgage krizinin ardından, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 2009 yılında First Republic Bank'ın mali kontrolüne müdahale etti. 1 Mayıs 2023'te ise First Republic Bank FDIC tarafından devralındı ve yılın üçüncü büyük banka iflasında JPMorgan'a satıldı. Erkan, bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde rol oynadı.

Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır. Gaye Erkan ayrıca Dünya gazetesinin ekonomi alanında köşe yazarlığı yapmaktadır. Gaye Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının başına atandı.

ÖZEL YAŞAMI

Hafize Gaye Erkan, Finans Uzmanı Batur Biçer'le evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu.