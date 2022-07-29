Mehmet Bekaroğlu'ndan '15 Temmuz' hamlesi: 'Gözaltındaki' raporu istedi

29 Temmuz 2022 Cuma, 13:48

15 Temmuz’un yıldönümünde yeniden tartışma konusu olan TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu Raporu beş yıldır yayımlanmadı.

Birçok iddia ortaya atılan raporla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu harekete geçti. Bekaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Meclis'te "kilitli bir odada tutulduğu" belirtilen raporun bir örneğinin kendisine verilmesini istedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a gönderdiği yazıda Bekaroğlu, "TBMM tarafından basımı yapıldığı halde dağıtımı yapılmayarak Meclis bünyesinde kilitli bir odada hapsedilerek muhafaza altında bulundurulan "Fethullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" tarafından düzenlenen Raporun bir adedinin tarafıma verilmesi konusunda gereğini emir ve tensiplerinize arz ederim" dedi.