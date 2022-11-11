Mehmet Bekaroğlu'ndan Bakan Bilgin'e 'EYT' tepkisi

11 Kasım 2022 Cuma, 18:01

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT), 1,5 milyon kişinin" olduğunu söylemesini eleştirdi.

Bekaroğlu, “Bir defa 1,5 milyon değil. Dedik ki 1,9 milyon emekli kanun geçtiğinde emekli olacak. Ama devam eden yıllarda 5,1 milyon insan emekli olacak. Bunu insanlara doğru olarak söyleyin. Böyle mi söyleyeceksiniz, 'bu kanun yürürlüğe girdiğinde gününü dolduran insanlar yaş sınırına takılmadan emekli olur’ mu? Eğer bunu böyle söyleyecekseniz, sadece o gün gününü dolduranlar emekli olacak. Yani 4 milyon insan bu EYT kanunundan istifade edemeyecek. Bu ise, bu çok önemli bir şey bunu söyleyin millete” diyerek tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM'de "EYT"ye ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bekaroğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe kanun teklifi ile 2021 yılı kesin hesabına ilişkin sunumunda Bakan Vedat Bilgin, EYT bekleyen yurttaş sayısının 1,5 milyon olduğunu söyledi.

Bakan Bilgin'in "1,5 milyon" açıklamasına tepki gösteren Bekaroğlu, EYT’li yurttaşların bugün itibariyle 1,9 milyon olduğunu söyledi.

Bekaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TBMM BİR KANUN ÇIKARDI; HAK, HUKUK VAR MI BAKMADI"

Sosyal Güvenlik Bakanı’nın ısrarla tekrarladığı bir büyük yalanı konuşmak üzere buraya geldim. Yıllardan beri bugüne gelen bir EYT meselesi var. İşe girdi 97, 98'de. İşte 25 sene çalışacağım, 5 bin iş günümü dolduracağım, ona göre emekli olacağım diye. Ona göre plan yaptı. TBMM bir kanun çıkardı; hak, hukuk var mı bakmadı. Bu insanlar mağdur oldu; işsiz kaldı, aç kaldı, doktorsuz kaldı. Yıllardan beri direniyorlar, örgütleniyorlar. Bugüne geldi. Ve bunlar dediler ki 'Biz bu EYT meselesini hallediyoruz kalıcı olarak.' 20 yıldır niye halletmiyorsunuz diye sormuyoruz. Halledin yeter ki.

"ARADINIZ, SORDUNUZ MU?"

Sayın Bakan bugün geldi; bugüne kadar hiç böyle bir rakam vermemişti. Dedi ki 'Aralık ayında bütçeden hemen sonra gelecek, çıkaracağız.' Meclis'e gelecek demek istiyor. Geliyor bakan, 'kanun teklifi getiriyorum' diyor. İlk defa sayı verdi. 'Biz bu kanunu çıkardığımız andan itibaren 1,5 milyon insan istifade edecek' dedi. Bugün bütün gazetelerde sabahtan beri '1,5 milyon EYT'liye müjde...' Aradınız, sordunuz mu? EYT ile ilgili bırakın dernekleri, federasyonlar var. Bir sorun ne kadar emekli var?

"1,5 MİLYON DEĞİL; 1,9 MİLYON KANUN GEÇTİĞİNDE EMEKLİ OLACAK"

Biz de araştırdık. Bir defa 1,5 milyon değil. Dedik ki 1,9 milyon emekli kanun geçtiğinde emekli olacak. Ama devam eden yıllarda 5,1 milyon insan emekli olacak. Bunu insanlara doğru olarak söyleyin. Böyle mi söyleyeceksiniz, 'bu kanun yürürlüğe girdiğinde gününü dolduran insanlar yaş sınırına takılmadan emekli olur’ mu? Eğer bunu böyle söyleyecekseniz, sadece o gün gününü dolduranlar emekli olacak. Yani 4 milyon insan bu EYT kanunundan istifade edemeyecek. Bu ise bu çok önemli bir şey bunu söyleyin millete.

"HEPSİ 1 MİLYON 936 BİN KİŞİ"

Ben onlara 'doğru söylemiyorsunuz' dedim, 'Yalan söylüyorsun' diye bağırdılar. Bu rakam onların elinde var. Devletin rakamları. Bu rakamlar kendisinin de elinde var. Akademisyen yalan söylüyor demiyorum, yalanın ötesine geçiyor akademisyen, operasyon çekiyor. Bu kanunu aralık ayında çıkardıkları zaman 1 milyon 936 bin kişi o gün emekliliği hak ediyor. Kim bunlar? 1 milyon 400 bin kişi SSK emeklisi; 460 bin memur, 72 bin de BAĞKUR var. Hepsi 1 milyon 936 bin kişi eğer aralığın 20'sinde isterse bir kere isterse yıllara sari EYT kanunu çıkarırlarsa bu insanlar emekli oluyor.

"TOPLAM 4 MİLYON 787 BİN..."

Fakat yıllar içinde, 2023, 2024, 2025'e; 4 milyon 787 bin kişi daha emekli olacak. Eğer bu kanun bütün EYT'liler için yaş sınırı kalkarsa. Ki onu bekliyorsunuz. 97’de 98'de kanundan evvel işe girenler dahil. Hepsi emekliliği hak ediyorlar. Kim bunlar? 3 milyon 498 bin SSK'lı, 619 bin BAĞKUR'lu; 669 bin memur... Toplam 4 milyon 787 bin. Bu rakamlar devletin, bakanlığın rakamlarıdır. Bu rakamlarla Cumhurbaşkanına sunum yaptılar. Ya Cumhurbaşkanına yalan söylediler onu ikna etmek için ya millete yalan söylüyorlar. Ya maliyecilere yalan söylediler ya bize yalan söylüyorlar.

"YA MİLLET İÇİN BAĞIRIYORUZ"

Şimdi gitsinler dezenformasyondan mı fezleke gönderirler yoksa devletin bilgilerini aldın diye mi fezleke gönderirler bilmem. Bu rakam kendi elinde var. Şimdi gideceğim, orada da söyleyeceğim. Bağırıp sürem bitti diye başkan da süremi kesti. Ben bir kişi konuştum, onlar 30 kişi konuştular. Bağırdık, çağırdık biraz da. Niye bağırıyorsun? Ya millet için bağırıyoruz. Hatay'da Erzin'de 14 yaşında çocuk ya, makineye başörtüsü takılıyor, ölüyor ya. Bu iş kazası değil. Amasra'da 42 kişi de iş kazasından ölmedi. Fıtrat, kader değil.

"SENİN GÖREVİN DEĞİL Mİ MADENLERİ DENETLEMEK?"