Son Dakika...Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada başörtüsü düzenlemesi, EYT ve TOGG var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masadaki gündem maddeleri arasında EYT düzenlemesi, başörtüsü düzenlemesi ve TOGG bulunuyor.

AA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 16:06
Son Dakika...Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada başörtüsü düzenlemesi, EYT ve TOGG var
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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.20'de başladı.

Toplantı gündeminde başörtüsü düzenlemesi, Bartın'da meydana gelen maden faciası, EYT gibi konular bulunuyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündem konularına ilişkin açıklama yapacak. 


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi başörtü EYT

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