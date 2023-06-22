Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:41

Güncelleme: 22.06.2023 - 12:41

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Mehmet Kemal Bozay, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Mehmet Kemal Bozay kimdir? Yeni Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay kaç yaşında, nereli? İşte, Mehmet Kemal Bozay hakkında merak edilenler...

MEHMET KEMAL BOZAY KİMDİR?

Mehmet Kemal Bozay, 1966 yılında dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. 1988'de Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'nda ve Körfez İslam Ülkeleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak görev yapmış, ardından çeşitli diplomatik görevler üstlenmiş olup 2012-2016 yılları arasında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği görevini yürütmüştür. 2016-2018 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müsteşar Yardımcılığını yürütmüştür. Eylül 2018'de Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi olmuştur. 2023 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

MEHMET KEMAL BOZAY ÖZEL HAYATI

Mehmet Kemal Bozay, evli ve bir kızı vardır.

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Ahmet Yıldız

Burak Akçapar

Mehmet Kemal Bozay

Yasin Ekrem Serim