Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:37

Güncelleme: 22.06.2023 - 12:37

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Burak Akçapar, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burak Akçapar hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Burak Akçapar kimdir? Yeni Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burak Akçapar kaç yaşında, nereli? İşte, Burak Akçapar hakkında merak edilenler...

BURAK AKÇAPAR KİMDİR?

Burak Akçapar, 27 Mayıs 1967 yılında İstanbul'da doğdu.

Uluslararası İlişkiler Doçenti olan Burak Akçapar, Lisans derecesini Siyaset Bilimi alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde, Doktorasını ise Uluslararası Hukuk alanında Hamburg Üniversitesi’nde dereceyle kazanmış, doktora tezi aynı yıl bir kitap olarak yayınlanmıştır. Kiel ve Harvard Üniversitelerinde icracı eğitim programlarına katılmış ve yayın yapmıştır.

Akçapar 1988 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlamış; Katar, Almanya ve ABD’de Türkiye’yi temsil etmiştir. Aynı zamanda NATO’da uluslararası memur olarak görev üstlenmiş, 2000-2011 yılları arasında Elçi unvanıyla Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2016 yıllarında ise Türkiye'nin Hindistan, Nepal ve Maldivler nezdindeki Büyükelçisi olmuştur. 2017 yılında Büyükelçi unvanıyla adının daha sonra Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü olarak değişeceği Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel Müdürü olmuştur. 11 Mayıs 2021 itibarıyla Türkiye'nin İspanya nezdinde Büyükelçisi olarak görev yapmaktadır. 2023 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Yayınlanmış üç kitabı ve çeşitli akademik makaleleri mevcuttur. Son kitabı Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından 2014 yılında basılmış olup, Balkan Savaşları sırasında İstanbul’a gelen Hint tıp heyeti etrafında zamanın düşünsel hareketlerini konu almıştır (People’s Mission to the Ottoman Empire). Kitap Hindistan’da en çok satanlar listesinin başına kadar yükselmiştir. Diğer kitaplarından “Turkey’s New European Era” ABD’de 2005 ve “The International Law of Conventional Arms Control in Europe” ise Almanya’da 1995 yılında yayınlanmıştır.

Ayrıca Oxford University Press, Rowman and Littlefield, Nomos, Palgrave, New York University, Türkiye Bilimler Akademisi ve Harvard Business Review dahil saygın yayınevlerince yayınlanmış birçok kitap bölümü ve makalesi bulunmaktadır. The Sunday Standard ve The New Indian Express gazetelerinde aylık köşe yazarlığı da yapmıştır.

Hindistan’daki Büyükelçiliği sırasındaki diplomatik alandaki çalışmaları için kendisine Rai Üniversitesi tarafından 2015 yılında Onursal Doktora derecesi layık görülmüştür. NATO’daki çalışmaları nedeniyle de 2002 yılında NATO Genel Sekreteri tarafından Mükemmeliyet Nişanı ile taltif edilmiştir. Raia Diplomatica tarafından, 2022 yılının İspanya'ya akredite olan en iyi büyükelçisi ödülü verildi.

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Ahmet Yıldız

Burak Akçapar

Mehmet Kemal Bozay

Yasin Ekrem Serim