Mehmet Metiner, Devlet Bahçeli ile görüştü: Ne konuştular?

4.11.2025 21:29:00
Haber Merkezi
Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Eski AKP Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Metiner, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bugün MHP Genel Başkanı Bilge Lider Sn. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim. Süreci eni-konu baş başa konuştuk. Kapsamlı ve derinlikli bilgilerinden ziyadesiyle yararlandım. Umudum ve güvenim daha da arttı. Nazik kabulleri için en kalbi şükranlarımı ve hürmetlerimi sunarım."

