Mehmet Metiner: Lütfen başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifine başka bir konuyu ekleme hatasında bulunmayın
Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, siyasetin ana gündem maddesi haline gelen 'başörtüsü' tartışması üzerine bir paylaşım yaptı. Partisine uyarıda bulunan Metiner, "Bu samimiyet testine imkan sağlamamak, bumerang etkisi yapabilir" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı başörtüsü çıkışı tartışılmaya devam ediyor...
Kılıçdaroğlu, pazartesi akşamı “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti. Ertesi gün CHP, başörtüsüne güvenceyle ilgili yasa teklifini Meclis’e sunmuştu.
Partisinin grup toplantısından konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılığıysa şöyle olmuştu:
- Kılıçdaroğlu’nun son teklifini bir taktik olarak görüyorum. Kanun teklifi diye sundukları metin kapsayıcı olmaktan ve çözümden uzaktır. Yeni yasakların dayanağı haline bile gelebilir. Eğer dürüstsen, samimiysen gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan bu meselenin arkasındaysan gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım. Hatta bununla kalmayalım kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuza da güçlendirerek ilave değişikler de yapalım”.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın çağrısına “Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtını vermişti.
Bu çıkışların ardından 'başörtüsü' tartışması hız kesmeden devam etti ve siyasetin ana gündem maddesi haline geldi.
AKP'Lİ METİNER'DEN PARTİSİNE 'BAŞÖRTÜSÜ' UYARISI
Son olarak eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, 'başörtüsü' tartışması üzerinden AKP'ye yönelik 'uyarı' niteliğinde bir paylaşım yaptı.
Paylaşımına "AK Parti’ye önerimdir" diyerek başlayan Metiner, "Lütfen başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifine başka bir konuyu ekleme hatasında bulunmayın" uyarısında bulundu.
Metiner devamında da "Münhasıran başörtüsüyle ilgili olan teklife CHP’nin vereceği tepkiyi millet görsün. Bu samimiyet testine imkan sağlamamak, bumerang etkisi yapabilir" ifadelerine yer verdi.
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