Mehmet Özhaseki: Türkmen çocuğuyum, Sünni'yim üstelik ama siz Kürt kardeşlerime hizmet ediyorum
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şırnak ziyareti sırasında kendisine "Senin Şırnak'ta ne işin var, Kayserilisin" diye mesajlar atıldığını belirtip "Evet, ben Kayseriliyim, Türkmen çocuğuyum, Sünni'yim üstelik ama siz Kürt kardeşlerime hizmet ediyorum" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen “Esenler Kayseri 5. Mantı Festivali”nde konuştu.
Bakanlık yaptığı dönemden söz eden Özhaseki, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geldim. Bana Güneydoğu’yu işaret ettiler” deyip şu ifadeleri kullandı:
“O dönemde çukur eylemi yapan teröristler vardı. Ellerine silahları almışlar, ‘Buraya T.C. giremez.’ diyorlardı. Sur’da, Nusaybin’de, Silopi’de, İdil’de, Hakkari’de çukurları kazmışlar ‘Biz bağımsızlık ilan ettik. Bu devleti böleceğiz.’ diyorlardı. 30 binden fazla evi de yıkmışlardı orada. Cumhurbaşkanımız beni oraya görevlendirdi. Ömrümde ilk defa o taraflara gittim. 30 bin tane gariban Kürt kardeşimizin elhamdullilah evlerini yaptım orada 1 sene içinde, kendilerine teslim ettik. Önceki haftalarda bir gençlik merkezi açılışı için Şırnak’ı ziyaret ettim. Ben de konuşmacıydım, çıktım onlara dedim; ben Şırnak’a gelirken, sosyal medyada bu bölücülerin uzantıları bana mesaj atıyor, ‘Senin Şırnak’ta ne işin var, Kayserilisin.’ diye. Evet, ben Kayseriliyim, Kayseri’den geliyorum, Türkmen çocuğuyum, Sünni’yim üstelik ama elhamdülillah buralara geldim, siz Kürt kardeşlerime hizmet ediyorum."
"KİTAPSIZLAR, ALLAHSIZLAR GELMİŞ..."
Özhaseki sözlerinin devamında da "Bana 'senin orada ne işin var?' diyenlere söylüyorum, 'Şu aşağıda 13 bin kilometre öteden Coniler gelmiş. Kitapsızlar, Allahsızlar, onlara niye sormuyorsunuz? O namussuzlara niye sormuyorsunuz. 13 bin kilometre öteden buraya niye geldiler? Milyonlarca dolar, milyarlarca dolar parayı niye harcıyorlar burada?' Ben buraya kardeşlik, dostluk için geldim, buradaki kardeşlerimin evini yapıyorum. Doğu ile batıyı barıştırmaya çalışıyorum. Kayseri'den gelip sizlere hizmet ediyorum. Bana 'niye geldiniz?' diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.
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