Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de 4 dönem milletvekilliği yapan, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in oğlu Berke Sevigen'in nikah şahidi oldu. Mehmet Sevigen, Kemal Kılıcdaroğlu'nu hedef gösterdiği gerekçesiyle CHP'den ihraç edilmişti. Peki, Mehmet Sevigen kimdir? Mehmet Sevigen kaç yaşında, nereli?

MEHMET SEVİGEN KİMDİR?

Mehmet Sevigen, 4 Temmuz 1954 tarihinde Malatya'nın Arapgir ilçesinde doğdu. Gençliğinde babasının inşaat ve yapı işlerinde çalıştı. Vefa Lisesi'ni bitirdi. İş adamlığı yaptı. Kelebek gazetesinde fotoroman yarışmasına katıldı, dans yarışmasında birinci oldu.

MEHMET SEVİGEN'İN SİYASİ KARİYERİ VE HAYATI

Sevigen, 1976'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete başladı. CHP'nin 12 Eylül Darbesi'nde kapatılmasından sonra, Rahşan Ecevit tarafından 1985'te kurulan Demokratik Sol Parti'ye katıldı ve bu partide İstanbul İl Başkanlığı yaptı. 1991 seçimlerinde yüzde 10,74 oy alan DSP'nin, meclise girebilen 7 milletvekilinden biri oldu.

CHP'nin 1992 yılında yeniden açılması sürecinde DSP'nin CHP'ye katılmasını savundu,[5] fakat isteği kabul edilmeyince 17 Eylül 1992 tarihinde DSP'den ayrılarak CHP'ye katıldı. Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanı olduğu 1992-2010 yılları arasında, 19., 20., 22. ve 23. dönem İstanbul Milletvekilliği ve Tansu Çiller'in Başbakanlığındaki 52. hükûmette (1995-1996) dört ay süreyle Devlet Bakanlığı yaptı.

Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığından istifa etmesi sonrasında 22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda parti meclisine giremedi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesinde CHP içinde gerçekleştirilen ön seçime İstanbul 2. Bölgeden katıldı ve 7933 oy alarak 21. sırada kaldı; seçimlerde milletvekili adayı olamadı.

CNN Türk yayınlarına katılmama yönünde 6 Şubat 2020 tarihinde alınan parti kararını ihlal ettiği için 13 Şubat 2020 tarihinde kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 2 Nisan 2020 tarihinde Sevigen'in partiden ihracına karar veren CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Sevigen'in CNN Türk televizyonuna çıktığı tarihte, parti kararından haberinin olmayabileceğini gerekçe göstererek, Sevigen'e verilen ihraç kararını "kınamaya" çevirdi. Sevigen, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor." şeklindeki açıklamaları nedeniyle 29 Kasım 2021 tarihinde CHP'den ihraç edildi.

MEHMET SEVİGEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Sevigen, Gülay Sevigen'le evlidir. İki çocuk babasıdır. Kızı Selen Sevigen (d. 1979), şarkıcı Gökhan Özen'le 2010-2016 yılları arasında evli kaldı. Çiftin boşanmasından sonra Gökhan Özen tarafından "rüşvet dağıtmak" ile suçlanan Mehmet Sevigen, Özen'e açtığı 1 TL'lik tazminat davasını kazandı, ardından iftiraya maruz kaldığını belirterek ayrıca suç duyurusunda bulundu ve Özen hakkında yakalama kararı çıkartılmasını sağladı.