Parti kuracağını açıklamıştı: CHP'li kurmaylardan ilk 'Gürsel Tekin' yorumu

Yayınlanma: 11.03.2025 - 11:06

Güncelleme: 11.03.2025 - 11:07

Türkiye'de henüz kesinleşmiş erken bir seçim olmamasına rağmen muhalefetten bu yönde gelen çağrıların devam etmesi ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayını parti içinde yapılacak oylamayla belirleme kararı ile, ülkede seçim havası yaşanmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu, 23 Mart’ta düzenlenecek ön seçime ilişkin CHP kurmaylarından da değerlendirmeler geldi.

'ÜÇ STRATEJİ VAR'

Parti kurmayları, AKP'nin anketlerde düzenli olarak ikinci parti çıktığını, CHP'nin iktidara yürüyüşünü durdurmaya çalıştığını belirterek "Üç stratejisi var: CHP’yi itibarsızlaştırmak, toplumu sindirmek ve rakibini ortadan kaldırmak. Birincisi için kayyumlar atıyor, davalar açıyor, belediye başkanlarına operasyonlar düzenliyor. İkinicisi için TÜSİAD Başkanı'nı, Ayşe Barım’ı, gazetecileri, yazarları içeri alıyor. Topluma diyor ki ‘Benim aleyhimde konuşamazsın. Ben, seni konuşturmam.’ Üçüncüsü için ‘Ben İmamoğlu ile yarışamam, ondan kurtulacağım’ diyor. Yıldırmaya çalışıyor, dosyalarla ayarını bozmaya çalışıyor. Son koz olarak da siyasi yasakla tablonun dışına çıkarmaya çalışıyor" diye konuştu.

ÜYELERE HER İLDE OY HAKKI

Ön seçimde üyelerin kayıtlı oldukları il dışında istediği ilde oy kullanabileceğini vurgulayan kurmaylar, “İnsanlara ekonomik olarak yara açmak istemiyoruz. İlgili ilçe başkanlığına giderek ‘Oyumu burada kullanacağım’ derse istediği ilde kullanabilecek. Listeler ona göre tanzim edilecek” dedi. Partinin üye sayısının 1 milyon 744 bin 588’e ulaştığı belirtilirken, 1 milyonun üzerinde bir katılım oranının yakalanmasının beklendiği ifade edildi.

'MUHALEFET DEĞİL İKTİDAR PROBLEMİ VAR'

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’in parti kuracağına ilişkin fikirleri sorulan parti kurmayları, "Öyle uygun görmüşse canı sağ olsun. Hiçbir muhalefet partisine muhalefet etmeyeceğiz. Çünkü Türkiye’nin muhalefet problemi yok. Türkiye’nin bir iktidar problemi var. AKP’nin sorun çözme potansiyeli bitmiş durumda. Sorunun kendisi AKP" ifadelerini kullandı.