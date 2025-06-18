Mehmet Şimşek 'istifa' sorusunu cevapladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa edeceği iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Şimşek’in ‘ekonomi programı’ ise eleştirilmeyi sürdürüyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi’nin aktardığına göre, Bakan Şimşek, ‘istifa’ iddialarına yanıt verdi.

Buna göre, ‘Mehmet Şimşek istifa edecek, istifa ediyor’ şeklindeki iddiaların hatırlatılması üzerine Şimşek, ‘gülerek’ şu ifadeleri kullandı:

“Kusura bakmayın, gülüyorum. Çünkü geldiğimden beri sürekli aynı dedikodular üretiliyor. Böyle bir şey yok. Aslında bu soruya cevap vermeye de gerek duymuyorum ama istifa söz konusu değil.”