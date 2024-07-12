Mehmet Şimşek'ten Fatih Altaylı'ya 'AJet' yanıtı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:32

Güncelleme: 12.07.2024 - 10:09

Gazeteci Fatih Altaylı, Türk Hava Yolları markası olan AJet'in bir bakanın eşi ve çocukları için son dakikada başka yolcuların biletlerinin iptal ettiğini öne sürdü.

Bu bakanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğu iddia edildi. Şimşek ve AJet'ten iddiaya yalanlama geldi.

AJet'ten Altaylı'nın iddiasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çeşitli sosyal medya platformları ve haber sitelerinde, şirketimizin adı kullanılarak bir Bakanımızı ve ailesini hedef alan gerçek dışı iddialar dile getirildiği anlaşılmaktadır.

Yazılan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve tüm hukuki yolların kullanılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz."

ŞİMŞEK: KINIYORUM

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de Ajet'in açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşıp "Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum" notunu düştü.

Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum. https://t.co/SiOFKPQHau — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 11, 2024

Fatih Altaylı'nın "Yolculuğu haram eden A Jet" başlıklı yazısından ilgili bölüm ise şöyle:

"Bodrum havalimanından Ankara’ya uçacak A Jet uçağı. Uçuşun başlamasına dakikalar var. Yolcular uçağa binmek üzere. Havalimanındaki A Jet yetkilisine bir telefon geliyor.

'Bakan …… …… Bey’in eşi ve üç çocuğu havalimanında. Mutlaka uçmaları gerekiyor.'

Havalimanındaki A Jet personeli şaşırır. Biniş kartları verilmiş, kontuar kapanmıştır.

Yapabilecekleri bir şey yok gibidir. Birkaç dakika sonra telefon tekrar çalar. 'Hanımefendi bekliyor, çabuk olun'. Sonunda ilk sırada oturan öğretim görevlisi tıp profesörü bir beyefendi ve ailesinin biniş kartları kavga gürültü iptal edilir, yerlerine Bakan Bey’in eşi ve çocukları oturtulur. Büyük tartışma çıkar, hakaretler, dava tehditleri havalarda uçuşur ama Bakan eşi uçurulur. Bakan Bey Batı ülkelerinde böyle bir şey görmüş müdür bilmiyorum ama olayı bana aktaran eski siyasetçi 'Ben böyle bir şey hayatımda görmedim' der."

Fatih Altaylı yazısında isim açıklamadı ancak Politikyol'un iddiasına göre o bakan Mehmet Şimşek. PolitikYol'un ulaştığı kaynaklar, bakanın Mehmet Şimşek olduğunu doğruladı.