Mehmet Şimşek'ten, Özgür Özel'e 'MASAK raporu' yanıtı: 'Doğrudan bir itibar suikastı...'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 14:19

Güncelleme: 11.04.2025 - 14:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programında açıklamalarda bulundu.

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yükselen döviz kurlarına karşı Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasına yönelik, '"Şimşek 'Yapmayın' demedi, pozisyon açmadı ve dedi ki: 'Rezervler bir gün satılmak için biriktirilir. O gün bugün mü? O gün bugün mü? Utanmaz adam, çıldırıyorum" dedi.

"MEHMET ŞİMŞEK BU DARBENİN MALİ AYAĞIDIR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sert sözlerle yüklenen Özel, "Mehmet Şimşek kendine bağlı MASAK’ın siyasi operasyona kullanılmasına sessiz kalmıştır. Mehmet Şimşek bu darbenin mali ayağıdır" diye konuştu.

İmamoğlu'na yönelik soruşturmada yer alan MASAK raporlarına dair de konuşan Özel, "Kendi talimatıyla, onun da bir başkan yardım uzman yardımcısı görevlendiriliyor. Yalan yanlış yalan yanlış bir MASAK raporu imzalanıp yollanıyor. Utanç vesikası, böyle bir torba peçeteden ibaret, peçete. Şimşek kendine bağlı MASAK'ın siyasi operasyonda kullanılmasına sessiz kalmıştır" ifadelerini kullandı.

"MEHMET ŞİMŞEK SAHTEKAR ÇIKTI"

Özel, şunları söyledi:

"Mehmet Şimşek sahtekar çıktı. Topladığı rezervler vardı, neye karşı? Enflasyon düştü diye, ekonomi korunaklı olsun diye. Bu ülkede bir demokraside yapılabilecek en yanlış iş yapıldı. Bütün dünyanın gözü önünde ülkenin en bilindik siyasi aktörlerinden birine siyasi operasyon çektiler. Bir sonraki cumhurbaşkanını hapse attılar. Ve bunun borsayı batıracağı dövizi fırlatacağı rezervlerin yakılacağı belli buna rağmen sustu, yapmayın demedi, pozisyon açmadı ve dedi ki rezervler bir gün satılmak için biriktiriliyor. O gün bugün mü! Utanmaz adam çıldırıyorum!

Rezervler Ekrem İmamoğlu tutuklandığı gün borsa düşmesin diye mi tutulur! Mehmet Şimşek bunu önlemeliydi. Demeliydi ki biz ekonomi yapacaksak demokrasi içinde kalacağız. Seçilmiş adamı hapse atarsan yabancı sermaye kaçar. Bu rezervler ne pahasına oldu biliyor musunuz? Bu iktidar gelmeden önce 8 çeyrek altın alan emekli maaşı 2,5 altına düştü. Emekliye para verilmesi para biriktirildi. Niye? Çünkü enflasyon çıakrsa faiz çıkıyor, onu bastırmak için başka bir şey yapmak lazım, onu vermezsen döviz fırlıyor, fırlamasın diye rezerv yakıyorsun! Akıllı olmak lazımdı. Demeliydi ki, böyle bir iş yapamayız, dünyaya anlatamayız demeliydi. Biliyor muydu? Bal gibi biliyordu. Niye? MASAK raporu var."

"KENDİ TALİMATIYLA BİR UZMAN YARDIMCISI GÖREVLENDİRİLİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İmamoğlu soruşturmasında yer alan MASAK raporlarının, adli mercilere ilettiği bilgilerin kendi bilgileri ve onayları dışında olduğu yönündeki açıklamaya tepki gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Yalan söylüyor! O yüzden sekreter bakan değil. Aralık, ocak, şubat ayı boyunca televizyonlarda çıkan bütün yorumcular neyden konuştu, MASAK raporu. MASAK raporu 3 Mart'ta talep edilmiş, görevlendirme 10 Mart, 17 Mart'ta imzalanmış, operasyon 19 Mart, 3 ay boyunca MASAK'ta büyük bir yolsuzluk raporundan bahsediliyor. Sen çıkıp getirin raporu okuyayım deme! 3'ünde istiyorlar görevlendirme yok. Kendi talimatıyla bir uzman yardımcısı görevlendiriliyor. Yalan yanlış bir rapor imzalanıyor.

Utanç vesikası, bir torba peçeteden ibaret. Ve Mehmet Şimşek kendine bağlı MASAK’ın siyasi operasyona kullanılmasına sessiz kalmıştır. Siz İsmail bey olarak bakan olacaksınız, size bağlı kuruluşun raporundan 3 ay boyunca herkes konuşacak, susacaksınız. Olmayan raporu martın 10'unda isteyecekler, görevlendirmeyle 17'sinde raporu vereceksiniz. O yalancı raporla adam tutuklanacak. Ve rezervler yanacak siz de 'ben bu rezervleri bugünler için biriktirdim' diyeceksiniz! Eğer Mehmet şimşek o rezervleri bugünler için biriktirdiyse yazıklar olsun ona!"

MEHMET ŞİMŞEK'TEN ÖZEL'E FLAŞ YANIT

Özel'in sözlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi.

Şimşek, "Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor" dedi.

X'ten bir paylaşım yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz.

Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir.

Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir.

Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor."