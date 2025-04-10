Özgür Özel'den 102 gencin tahliyesine ilişkin açıklama: 'Mücadelemiz sürecek'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 gencin tahliye edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Özgür Özel'den 102 gencin tahliyesine ilişkin açıklama: 'Mücadelemiz sürecek'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:55

24 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonların ardından düzenlenen protestolara katıldıkları iddiasıyla, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında tutuklanan, arasında 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı, CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tahliyeler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlere Özgürlük!

Protesto haklarını kullandıkları için tutuklanan gençlerin tahliyesi doğrudur, önemlidir.

Duyulan ses adaletin sesidir, meydanların sesidir, milletin sesidir.

Dün Şişli’de haklının sesini dünyaya duyuranlara binlerce kez teşekkür ederim.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Son gencimiz de tahliye edene kadar mücadelemiz sürecek!"


Etiketler: #Özgür Özel #Tahliye #Protesto

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