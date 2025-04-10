Son Dakika... Özgür Özel'den Bakan Tekin'e sert tepki: 'Ne baltası ya, yalancı adam, utanmaz adam'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 12:43

Güncelleme: 10.04.2025 - 13:12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek için Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sert tepki gösterdi. Özel, "Gençlere özgürlük istiyoruz. Sınavlarına girmelerini istiyoruz. Asla eline bir taş almamış, gösterilere katılmış kişileri evlerden topluyorlar, sonra da onlar 'eli baltalı.' Öğrencilerin elinde bırak baltayı, çubuk bile yoktu" dedi.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE KARŞI BALTALARLA..."

Bakan Tekin, TBMM'de AKP Grup Toplantısı öncesi tutuklanan öğrenciler hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye’de toplumumuzu güvenli bir ortamda yaşatmak için çaba sarf eden güvenlik güçlerimize karşı baltalarla ya da benzeri hukuki ve demokratik hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz protesto hakkı açısından izah edemeyeceğimiz şeylerle gösterilere katılan kişiler, diğer katılan kişilerin demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor. Meseleye böyle bakmak lazım. Ben böyle bakıyorum."

Özel, İmamoğlu ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ekrem Başkanımızı ve arkadaşlarımızı heyetimiz ziyaret etti. Ben de görüşme imkanı buldum. Tüm arkadaşlarımızın kendileriyle dayanışma gösteren milyonlara selamlarını iletiyorlar. Gerçekleri anlattıkları savunmalarının televizyonlardan yayınlanmasını istiyorlar. Bir tane belge yok, gizli tanıkların iftiraları var. MASAK raporundaki şüpheli gözüken her işlemin açıklamasına ikna olmuş, buna bir şey söyleyemeyen bir iddia makamı var. Yargılamanın milletin önünde olmasını istiyorlar.

"ARAMIZDA UYUŞMAZLIK ÇIKTI"

İmamoğlu ile aramızda bir uyuşmazlık çıktı. Bunu son dakika olarak verebilirsiniz. Yozgat'taki çiftçilerin cezalarını benim ödeyeceğimi öğrenmiş. Kardeş payı içerisinde hallettik. Yarısını ben yarısını İmamoğlu üstlenecek.

Gençlere özgürlük istiyoruz. Sınavlarına girmelerini istiyoruz. Asla eline bir taş almamış, gösterilere katılmış kişileri evlerden topluyorlar, sonra da onlar 'eli baltalı.' Öğrencilerin elinde bırak baltayı, çubuk bile yoktu.

"BUNUN ÇÖZÜMÜNÜN YERİ DE MECLİS'TİR"

CHP’nin Kürt meselesindeki duruşu yıllardır çok nettir, tutarlıdır. Biz Kürt meselesi diye bir meselenin var olduğuna inanıyoruz. Kürtler sorunum var diyorsa vardır. Terörsüz Türkiye diyorlar. Terörü de kınıyoruz, Terörsüz Türkiye’yi de destekliyoruz. Bunun çözümünün yeri de Meclis’tir.

Arkamdaki cezaevinde biri yatıyor, onu kimin cezaevine attırdığını da herkes biliyor. Batıdaki Kürtlere görev teklif etmek suretiyle onları Meclis'te söz sahibi olmakla suçlanan biri içeride yatıyor, onu içeri attıran biri de, Terörsüz Türkiye yaratacakmış.

"MİLLETVEKİLLERİMİZ, ÖRGÜTLERİMİZ KUVVETLİ BİR ŞEKİLDE BURADA OLACAK"

Bütün Kürtleri eşit vatandaş yapacak anlayış buradadır. Bu anlayışın cumhurbaşkanı adayı şu anda içeride yatıyor. Meclis'i yok sayıp, Kürtleri yok sayanların bu meseleyi çözmekte samimi olmadıklarını ifade etmek isterim.

Biz yarın burada İstanbul örgütümüz ve Trakya örgütlerimiz burada olacağız. Ben kendi programım gereği Ankara'da olacağım, milletvekillerimiz, örgütlerimiz kuvvetli bir şekilde burada olacak."