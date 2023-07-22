Yayınlanma: 22.07.2023 - 10:59

Güncelleme: 22.07.2023 - 10:59

Isco hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler, Isco'nun kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Isco kimdir, nereli, kaç yaşında? Isco hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

ISCO KİMDİR?

Isco'nun tam adı Francisco Román Alarcón Suárez'dir. Isco, 21 Nisan 1992 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Isco kariyerine Valencia kulübünün b takımında başladı. Düşük liglerde 2 sezonda 52 maçta 16 gol attıktan sonra 2010 yılının sonlarına doğru A takıma yükseldi. Isco ilk La Liga maçına 14 Kasım 2010'da kendi evlerinde 2-0 kazandıkları Getafe karşısında çıktı. İlk gollerini ise Logrones ile oynanan Copa del Rey 4-0 kazandıkları maçta attı. Isco 2010-11 sezonunda 5'i lig olmak üzere 7 maça çıktı 2 gol attı.

2011 Temmuz ayında 6 milyon € karşılığında Málaga takımına transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Isco Málaga ekibinin formasını ilk kez Racing de Santander'i 3-1 yendikleri maçta giydi. İlk Golünü Villarreal karşısında attı. Isco 2011-12 sezonunda ligde ve kupada toplam 34 maça çıkıp 5 gol attı. 2012-13 sezonundaki ilk lig maçına deplasmanda 1-0 kazandıkları Celta Vigo karşısında çıktı. Isco ilk golünü ise Real Betis'i 4-0 yendikleri maçta attı. 18 Eylül 2012 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkarı FK Zenit maçında 2 gol attı ve harika bir oyun ortaya koydu.

2013 Haziran ayında Real Madrid başkanı Florentino Perez tarafından Isco'yu renklerine bağladığını açıklamıştır.

ISCO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1997-1999 PDM Benalmádena

1999-2006 Atlético Benamiel

2006-2009 Valencia

2009-2011 Valencia B

2010-2011 Valencia

2011-2013 Málaga

2013-2022 Real Madrid

2022 Sevilla

ISCO MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2008 İspanya U-16

2008-2009 İspanya U-17

2010 İspanya U-18

2010-2011 İspanya U-19

2011 İspanya U-20

2011-2014 İspanya U-21

2012 İspanya U-23

2013- İspanya

ISCO BAŞARILARI

UEFA Süper Kupası: 2014

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2014

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2014



