Yayınlanma: 22.07.2023 - 11:50

Güncelleme: 22.07.2023 - 11:50

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde iddialı olmak isteyen Beşiktaş'ta hücum hattına takviye hedefleniyor. BeIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş, Milan'ın yıldız futbolcusu Ante Rebic için atağa geçti. Futbolseverler, Ante Rebic'in kim olduğunu, nereli , kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Ante Rebic kimdir, nereli, kaç yaşında? Ante Rebic hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Ante Rebic hakkında merak edilenler...

ANTE REBİC KİMDİR?

Ante Rebic, 21 Eylül 1993 yılında Hırvatistan'ın Split şehrinde dünyaya geldi. Rebic, A takımdaki ilk maçına 21 Mayıs 2011 tarihinde, ligin son haftasında Dinamo Zagreb karşısında ikinci yarıda yedek olarak çıktı. Maç 1-1 berabere bitti ve Rebic maçın sonlarında eşitliği sağlayan golü attı. Ağustos 2011'de Rebic, RNK Split ile üç yıllık profesyonel bir sözleşme imzaladı.

28 Ağustos 2013 tarihinde Rebic, İtalyan ekibi Fiorentina ile açıklanmayan bir ücret karşılığında beş yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerini geçtikten sonra kendisine 9 numaralı forma verildi. 30 Eylül'de Parma ile iç sahada 2-2 berabere kaldıkları maçta sakatlanan takım arkadaşı Giuseppe Rossi'nin yerine 36. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıktı.

3 Ağustos 2014'te Rebic, 2. Bundesliga kulübü Leipzig'e bir sezonluk kiralık olarak katıldı. Leipzig'deki kiralık dönemi sona erdikten sonra Fiorentina'ya dönen Rebic, daha önce Juan Cuadrado tarafından giyilen 11 numaralı formayı aldı ve öncelikle sol kanatta kullanıldı.

Fiorentina'da sadece altı maça çıkıp bir gol atan Rebic, 14 Ocak 2016'da Hellas Verona'ya kiralandı. Ancak çıktığı dokuz maçta gol atamadı ve Verona, Serie B'ye düştü.

Rebic, 11 Temmuz 2016'da Eintracht Frankfurt'a sezon sonuna kadar kiralık olarak katıldı ve eski milli takım menajeri Niko Kovac ile yeniden bir araya geldi. Mononükleoz ile kısa bir savaşın ardından Rebic ilk maçına 17 Eylül'de Bayer Leverkusen karşısında çıktı, yedek olarak oyuna girdi ve 2-1'lik galibiyette Marco Fabián'a galibiyet golü için asist yaptı.

31 Ağustos 2017'de Rebic, Eintracht'a satın alma opsiyonuyla bir yıl daha kiralık olarak ikinci kez katıldı. O sezon tüm müsabakalarda dokuz gol attı ve üç asist yaptı. Sezon sonunda Eintracht Frankfurt, Rebic'i 2 milyon € karşılığında kalıcı olarak satın alma opsiyonunu kullandı. 10 Ağustos 2018'de Rebic, Haziran 2022'ye kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.

Rebic, 2020 yılında kiralık olarak gittiği Milan'da daha sonra satın alma opsiyonu kullanılarak satın alındı.

ANTE REBİC HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2002-2008 NK Vinjani

2008-2010 NK Imotski

2010-2011 RNK Split

2011-2013 RNK Split

2013-2018 Fiorentina

2014-2015 RB Leipzig (kiralık)

2016 Hellas Verona (kiralık)

2016-2018 Eintracht Frankfurt (kiralık)

2018-2020 Eintracht Frankfurt

2019-2020 Milan (kiralık)

2020-2023 Milan

ANTE REBİC MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2011 Hırvatistan U-18

2011-2012 Hırvatistan U-19

2012-2013 Hırvatistan U-20

2012-2013 Hırvatistan U-21

2013-2021 Hırvatistan