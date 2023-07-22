Yayınlanma: 22.07.2023 - 14:48

Güncelleme: 22.07.2023 - 14:48

DEVA Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Ramiz Ongun, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ramiz Ongun'un kim olduğu ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Peki, Ramiz Ongun kimdir, nereli, kaç yaşında? Ramiz Ongun DEVA Partisi'nden neden istifa etti? İşte, Ramiz Ongun hakkında merak edilenler...

RAMİZ ONGUN KİMDİR?

Ramiz Ongun, 17 Mart 1947 tarihinde Adana’nın Kozan ilçesinin Kale köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Bursa İktisadi-Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümü'nde eğitim gördü.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu.

Daha sonra Alparslan Türkeş ile tanışarak Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı.Bunun yanında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, Gümrük Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı,

MHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, MHP Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ülkücü-İşçiler Genel Başkan Müşavirliği görevlerini yürüttü.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da Türkeş'in emriyle yurt dışına çıktı.Bu dönemde Almanya'da üniversiteden sınıf arkadaşı olan Nesrin Hanım'la evlendi.

1989 yılında da Türkiye'ye geri döndü. 1992 senesinde de Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde üç kez genel başkanlığa aday oldu, ancak seçilemedi.

RAMİZ ONGUN ÖZEL HAYATI

Almanca bilen Ramiz Ongun, üç çocuk babasıdır.

RAMİZ ONGUN DEVA PARTİSİ'NDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ramiz Ongun, Twitter hesabından yayımladığı istifa açıklamasında, şunları kaydetti:

"Kıymetli yol arkadaşlarım 1. Olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada ‘Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir’ sözüyle teşkilatımızın dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuştu. Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, DEVA Partisi’nin tam merkezinden çıkmıştır."