Mehmet Uçum'un 'siyasi tutsak' sözlerine DEM Parti'den tepki: 'Siyasi rehine mi diyelim?'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni sürece ilişkin kullanılan dile dikkat çekerek “‘Siyasi tutsak’ diye bir kavram yoktur. Suçluyu suçsuz gösteremezsiniz. Yolsuzluk yapandan kahraman, terörle iş tutandan mağdur çıkaramazsınız” ifadelerini kullanmıştı.





"SANKİ HUKUK VARMIŞ GİBİ DAVRANIYORLAR"





DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Diyarbakır’da düzenlenen Demokratik Yerel Yönetimler Ara Dönem Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:





“Bazı insanlar yüzeysel, irrite edici, rahatsız edici bir dil kullanıyor. Bu küçük karakterli insanlarla bu ülkenin yüz yıllık toplumsal barışı konuşulabilir mi? Neymiş, ‘siyasi tutsak’ demeyecekmişiz? Eşya adıyla çağrılır. Danışmana danışman diyoruz, Selahattin Demirtaş’a, Figen Yüksekdağ’a da siyasi tutsak diyoruz. Sanki hukuk varmış gibi davranıyorlar. Sanki insanlar düşüncelerinden dolayı içeride değilmiş gibi. Bir taraftan da haklı aslında; siyasi rehine mi diyelim o zaman?”



