Memleket Partili iki milletvekili adayı, istifa edip adaylıktan çekildi: Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler

Yayınlanma: 08.05.2023 - 20:09

Güncelleme: 08.05.2023 - 20:09

Memleket Partisi’nden ve milletvekili adaylığından çekilen Ünsal’ın, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanlarıyla kazanılan Cumhuriyetin 100. Yılında, Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerine giriyoruz. Daha dün Erzurum mitinginde yaşananlar, nasıl bir örgütlü kötülükle karşı karşıya olduğumuzun göstergesidir” ifadelerini kullandığı açıklaması şöyle devam etti:

“Hal böyleyken, gelinen noktada 20 yıllık AKP karanlığına karşı siyasi mücadele gösteren tüm muhalif kesimin iç tartışmaları bir kenara koyarak bu mücadeleyi birlikte sürdürmesi kaçınılmaz bir zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenlerle, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakını destekleyeceğimi bildiriyor; kuruluşundan bu yana bir neferi olduğum Memleket Partisi'nin politikası ile fikir ayrılığına düşmüş olduğumdan, Ankara milletvekili adaylığından, Genel Disiplin Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden derin bir üzüntüyle istifa ediyorum. Parti içerisinde tanımış olduğum tüm yönetici büyüklerimden, arkadaşlarımdan, tüm memleket sevdalılarından affımı istiyorum."

"BU İKTİDAR İLK TURDA DEĞİŞMELİ"

Memleket Partisi’nde milletvekilliği adaylığından çekilen bir diğer isim de Şefika Aygüneş oldu. Partinin Genel Disiplin Kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı görevinden ayrılan Aygüneş konuya dair yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İdealist duygular içerisinde siyasete atıldığım gün henüz 26 yaşındaydım. Gerek aile içi şiddetin önlenmesi gerekse de çocuklarımızı ilgilendiren hukuki sorunlar üzerinde daha fazla söz sahibi olabilmek ve sesimi duyurabilmek amacıyla girmiş olduğum siyasette yılmadan parti içi mücadeleme devam ettim. Fakat gelinen noktada ülkemizin geleceği, vatandaşlarımızın huzuru hususunda ciddi endişeler içerisine düşmüş bulunmaktayım. Erzurum mitinginde yaşananlar göstermektedir ki bu iktidar ilk turda değişmelidir. Elinde Türk bayrağı olan kadınımızın ve çocuğumuzun yüzünden kanlar akan fotoğrafı, siyasete girme nedenim ile içinde bulunduğum noktayı sorgulatmış bulunmaktadır. 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kurucusu olduğum, Genel Disiplin Kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı yaptığım Memleket Partisi'nden istifa etme gereği duyuyor, Antalya Milletvekili adaylığımdan çekiliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: ‘Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır!’”