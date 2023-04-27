Memleket Partisi Ağrı milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Ağrı milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 14:55

Güncelleme: 27.04.2023 - 14:55

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Ağrı milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Ağrı milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Ağrı milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Ağrı milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Ağrı milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CENAP DAŞTAN

SEDAT OĞUR

HASAN POLAT

ERSİN AVŞAR



