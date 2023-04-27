Memleket Partisi Ankara milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Ankara milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Ankara milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Ankara milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Ankara milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Ankara milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Ankara milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Ankara milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Ankara milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Ankara milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İPEK ÖZKAL SAYAN
HALİL İLKER ÇELİK
SİBEL ARACI
AHMET ÖZALP
MEHMET ELLİALTIOĞLU
BURAK ÖZKORUL
ATEŞ ÖZÇELİK
LEVENT DURAN
BETÜLAY İLHAN
DENİZ ÜNLÜ
ERTUĞRUL YILMAZ
MELİH ALTINTAŞ
DENİZ MUTLU
MEMLEKET PARTİSİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HÜSEYİN AVNİ AKSOY
MEHMET BERBER
HAKKI ERMAN ERANIL
ONUR CAN İNCU
ÖZKAN ÇELİK
EKİN ECE ÜNLÜ
AHMET KONUK
BAHAR ATA
KUBİLAY ERSAN AKKANAT
TUTKU ÖZER
SERKAN KAPLAN
MEMLEKET PARTİSİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YAVUZ KAYHAN YÜREGİR
MUSTAFA ÇAĞLAYAN
ALİ EVREN ERYILDIZ
BURAK SAVTUR
ZİYA KİRZUK
YEKTA FAİK YILMAZ
MERT KAYA
ABDURRAHMAN TOPÇUOĞLU
ÇAĞRI ÜNSAL
TEOMAN ERSÖZ
DENİZ GÖKKAYA
ALEYNA GÜLŞEN
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