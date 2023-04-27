Memleket Partisi Ankara milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Ankara milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:00

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Ankara milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Ankara milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Ankara milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Ankara milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Ankara milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İPEK ÖZKAL SAYAN

HALİL İLKER ÇELİK

SİBEL ARACI

AHMET ÖZALP

MEHMET ELLİALTIOĞLU

BURAK ÖZKORUL

ATEŞ ÖZÇELİK

LEVENT DURAN

BETÜLAY İLHAN

DENİZ ÜNLÜ

ERTUĞRUL YILMAZ

MELİH ALTINTAŞ

DENİZ MUTLU

MEMLEKET PARTİSİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HÜSEYİN AVNİ AKSOY

MEHMET BERBER

HAKKI ERMAN ERANIL

ONUR CAN İNCU

ÖZKAN ÇELİK

EKİN ECE ÜNLÜ

AHMET KONUK

BAHAR ATA

KUBİLAY ERSAN AKKANAT

TUTKU ÖZER

SERKAN KAPLAN

MEMLEKET PARTİSİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YAVUZ KAYHAN YÜREGİR

MUSTAFA ÇAĞLAYAN

ALİ EVREN ERYILDIZ

BURAK SAVTUR

ZİYA KİRZUK

YEKTA FAİK YILMAZ

MERT KAYA

ABDURRAHMAN TOPÇUOĞLU

ÇAĞRI ÜNSAL

TEOMAN ERSÖZ

DENİZ GÖKKAYA

ALEYNA GÜLŞEN