Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Antalya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:05
Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Antalya milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Antalya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEVLÜT DUDU

MUSTAFA KAVASOĞLU

HASAN YALÇIN

TURGUT OKUR

EMRE ERGİN

SERDAR GÜZEL

TAYFUN AYDOĞMUŞ

ŞEFİKA AYGÜNEŞ

DİLEK DİKER

HASAN BUĞRA MEYVECİOĞLU

EMİNE KANDİL

MUSTAFA HAYDAR DEMİROK

BAHRİ KENDİR

MISRA DENLİ

SELAMİ ÖZBARDAKÇI

MUSTAFA DEMİR

MURAT DEMİRCAN



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