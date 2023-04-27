Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Antalya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Antalya milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Antalya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Antalya milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEVLÜT DUDU
MUSTAFA KAVASOĞLU
HASAN YALÇIN
TURGUT OKUR
EMRE ERGİN
SERDAR GÜZEL
TAYFUN AYDOĞMUŞ
ŞEFİKA AYGÜNEŞ
DİLEK DİKER
HASAN BUĞRA MEYVECİOĞLU
EMİNE KANDİL
MUSTAFA HAYDAR DEMİROK
BAHRİ KENDİR
MISRA DENLİ
SELAMİ ÖZBARDAKÇI
MUSTAFA DEMİR
MURAT DEMİRCAN
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