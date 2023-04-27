Memleket Partisi Amasya milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Amasya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 14:56

Güncelleme: 27.04.2023 - 14:56

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Amasya milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Amasya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Amasya milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Amasya milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Amasya milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT ERDEMİR

SERCAN ÇOBAN

ZEYNEP KILIÇ



