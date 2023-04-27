Memleket Partisi Çorum milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Çorum milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Çorum milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Çorum milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Çorum milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:47
Memleket Partisi Çorum milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Çorum milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Çorum milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Çorum milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Çorum milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Çorum milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Çorum milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

GÜVEN KILIÇAY

SONER DEMİR

OLGUN ÇAKAR

HAMDİ DİVAN


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