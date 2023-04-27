Memleket Partisi Hatay milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Hatay milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Hatay milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Hatay milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Hatay milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Hatay milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Hatay milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Hatay milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Hatay milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Hatay milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET SORAR
HÜSEYİN ATA KAŞGÖZ
SERDAL ALKAN
BİLGİN FIRINCIOĞULLARI
MÜNİR CEM DOLAPÇIOĞLU
MUSTAFA BAYIR
REŞİT MİÇOOĞILLARI
KAZIM YALÇIN
OSMAN KÖĞÇE
AHMET BİRTAN DÖNMEZ
HAMZA TECİMEN
İlgili Haberler
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın rahatsızlandığı yayın
- 'Bir hikâyenin bitişine tanık olacağız'
- Taze baklanın tam zamanı! Zeytinyağlı bakla tarifi…
- Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Öcalan her şeyi yazılı mı istiyor?
- HÜDA PAR liderine 'konuşma' talimatı
- Erdoğan ve bakanlar için harekete geçildi
- Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
- 'Bu utanç verici karar bozulacak'
- Fatih Altaylı: Kimse kızma hakkına sahip değil