Memleket Partisi Hatay milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Hatay milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:27

Güncelleme: 27.04.2023 - 16:27

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Hatay milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Hatay milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Hatay milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Hatay milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Hatay milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET SORAR

HÜSEYİN ATA KAŞGÖZ

SERDAL ALKAN

BİLGİN FIRINCIOĞULLARI

MÜNİR CEM DOLAPÇIOĞLU

MUSTAFA BAYIR

REŞİT MİÇOOĞILLARI

KAZIM YALÇIN

OSMAN KÖĞÇE

AHMET BİRTAN DÖNMEZ

HAMZA TECİMEN