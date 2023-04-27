Memleket Partisi Hakkari milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Hakkari milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:22

Güncelleme: 27.04.2023 - 16:22

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Hakkari milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Hakkari milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Hakkari milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Hakkari milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Hakkari milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ HAKKARİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÇERGEZ MERMİT

HETEM ÇAĞLIN

OKTAY KEPEZ