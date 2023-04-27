Memleket Partisi Gümüşhane milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:20

Güncelleme: 27.04.2023 - 16:20

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Gümüşhane milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Gümüşhane milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Gümüşhane milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

VEHBİ GÜVEN

YUNİS TÜRK

ERKAN ŞENEL

HİRA TUNAHAN