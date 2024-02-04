Memleket Partisi her ilde aday çıkarmak istiyor

Yerel seçimlerde işbirliği konusunda CHP ile anlaşma sağlayamayan Memleket Partisi seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00
Memleket Partisi her ilde aday çıkarmak istiyor
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Yerel seçimler için geri sayım başlarken siyasi partilerin de aday belirleme çalışmaları hız kazandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, genel seçimlerin ardından CHP ile kurduğu temaslardan sonra CHP ile işbirliğine kapılarını kapattı.

Seçime kendi adaylarıyla girmeye karar veren Memleket Partisi iki büyükşehir ve iki il de içinde olmak üzere toplam 38 yerleşim yerinde adaylarını açıkladı. Parti, Mersin Tarsus adayını ise CHP’den istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan olarak belirledi. Parti yönetimi, Tarsus’ta Bozdoğan’ın yeniden belediye başkanı seçileceği konusunda iddialı.

Kurmaylar, çıkarabilecekleri kadar yerleşim yerinde aday çıkarmayı hedefliyor. İstanbul’da partinin, içinde Mehmet Sevigen’in de olduğu üç aday adayı olduğu belirtiliyor. İstanbul’da birçok ilçede adaylara karar verildiği ve ilerleyen günlerde bu adayların açıklanacağı belirtiliyor. İstanbul’daki tüm ilçe adaylarının açıklanmasının ardından da İstanbul büyükşehir belediye başkan adayının belirleneceği kaydediliyor.

İzmir’de ise birkaç ilçe belediyesinin adayına karar verildiği, ancak büyükşehir için henüz isim konuşulmadığı öğrenildi.


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