Memleket Partisi, CHP ile birleşecek mi?

Memleket Partisi’nin, son MYK toplantısında CHP ile “birleşme” fikrini tartışmaya açtığı iddia edildi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 26.01.2024 - 03:00
Memleket Partisi, CHP ile birleşecek mi?
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Genel başkan Muharrem İnce’nin, parti kurmaylarının görüşlerini dinlediği ve “birleşme” konusuna MYK’den ret kararı çıktığı öğrenildi.

İnce bugün Ankara’da basın toplantısıyla yerel seçimlerdeki stratejisini açıklayacak. 


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