Memleket Partisi, CHP ile birleşecek mi?
Memleket Partisi’nin, son MYK toplantısında CHP ile “birleşme” fikrini tartışmaya açtığı iddia edildi.
Genel başkan Muharrem İnce’nin, parti kurmaylarının görüşlerini dinlediği ve “birleşme” konusuna MYK’den ret kararı çıktığı öğrenildi.
İnce bugün Ankara’da basın toplantısıyla yerel seçimlerdeki stratejisini açıklayacak.
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