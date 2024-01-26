Son Dakika... Muharrem İnce açıkladı: Memleket Partisi'nin yerel seçim yol haritası belli oldu
Son dakika gelişmesi... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin yerel seçimde izleyeceği tutuma ilişkin bir basın toplantısı yaptı. İnce, "Memleket Partisi olarak kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde izleyecekleri yol haritasını açıkladı.
Muharrem İnce, partisinin imkanları çerçevesinde girebilecekleri her yerde aday çıkaracaklarını belirtti.
İnce'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
"Suriye'de Irak'ta çocuklarımız şehit oluyor. Asıl sorumlusu kim? Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunu söyleyecek Muharrem İnce'den başkası yok. İlkeli omurgalı siyasetten yanayız. Laikliği bizden başka hatırlayan kalmadı. Bizim bir Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Oradaki vilayetin adı Tunceli'dir. Kamer Genç bile Dersim demiyordu, Tunceli diyordu. Şeyh Said bir haindir nokta.
MECLİS'TEKİ TERÖR BİLDİRİSİ
Hiç kimse küçük eşit değildir. Bu ülkede herkes ayaz yemiştir. Terör bildirisi Meclis'e geldiğinde "Ben AKP ile aynı A4'te olmayacağım" demeyeceksin. Memleket Partisi Meclis'te olsaydı ben olsaydım İsveç'in NATO üyeliğine "evet" demezdim.
LİBYA TEZKERESİ
Libya tezkeresine, Mavi Vatan'a evet diyorum. Memleket Partisi olarak sığınmacıları dışarı, dışarıya giden doktorları mühendisleri içeri. Bizim yetimin başını okşayanları, yolda bulduğu ekmek parçasını yüksek bir yere koyanları, haksızlık karşısında susmayanları, memleketin dürüst namuslu insanlarını Memleket Partisi'ni anlamaya davet ediyorum.. Bizim bir duruşumuz ve ilkemiz var. Oy oranımızla orantılı değil bu. Bugün 1 olur, yarın bin olur.
CHP'Yİ VE MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ
Bana bölücü diyen CHP seçmenine sesleniyorum. Arkadaşlar biz siyah ve beyaz gibi ayrıyız. CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Değişmek başka bir şey başkalaşmak başka bir şeydir. Gençliğimin partisi gitmiş başka bir parti gelmiş. Yarın başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz
Her seçimde oy çalınıyor diye bağırıp oynayanlar kaybetti. İkinci tura kalırsa savaş çıkar diyenler kaybetti. Yalan haberlerden sosyal medya trollerinden medet umanlar kaybetti.
Bu iktidar Türkiye'yi kötü yönetmiştir. Bu iktidarı değiştirmek için önce bu muhalefeti değiştirmek gerekir. Seçim kazanmasını çok iyi bilen bir iktidar var. Bu memlekete üçüncü bir yol lazım diyorum. Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan o da Memleket Partisi’nin yolu. Seçmen Erdoğan'ı göndermeye hazırdır. Seçmen milli meselelerde tutarlılık istiyor. Ülke birbirini dinlemeyen iki kutba ayrılmış durumdadır, bu ülkemiz için iyi bir şey değildir.Türkiye siyasi gelişmelerden boş laflardan bıkmıştır. Halkımız bu muhalefete güvenmemektedir. Türkiye'nin yenibir nefese ihtiyacı vardır. O nefes üçüncü yoldur. Yolumuz, Türkiye'yi ayrıştıran değil birleştirenlerin yoludur.
"İSTANBUL'DA 3 ADAYIMIZ VAR"
Türkiye'de her kesimden oy alma potansiyeli olan tek parti Memleket Partisi'dir. Girebildiğimiz her yerde seçime gireceğiz. Alabildiğimiz kadar belediyeyi safımız katmak istiyoruz. Memleket Partisi olarak kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız İstanbul'da 3 aday adayımız var; önümüzdeki hafta MYK'da karar verip bir kişiyi atayacağız. Mehmet Sevigen 3 kişiden biri."
Memleket Partisi'nin aday listesi şöyle:
Sakarya: Ali Sarı
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Salih Eskici
Yalova Belediye Başkan Adayı: Fatih Elönü
Bilecik Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Korkman
Mersin Tarsus Belediye Başkanı Adayı: Haluk Bozdoğan
Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Mahmut Celal Ünsal
Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı: Yekta Faik Yılmaz
Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı: Ali Çetinkaya
Eskişehir İnönü Belediye Başkan Adayı: Hamdi Tosunoğlu
Bozhöyük Belediye Başkan Adayı: Talat Halefoğlu
İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı: Ali Erişen
İzmir Tire Belediye Başkan Adayı: Nihat Koç
Samsun Canik Belediye Başkan Adayı: Furkan Güler
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