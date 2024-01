Son Dakika... Muharrem İnce açıkladı: Memleket Partisi'nin yerel seçim yol haritası belli oldu

Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:36

Güncelleme: 26.01.2024 - 12:11

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde izleyecekleri yol haritasını açıkladı.

Muharrem İnce, partisinin imkanları çerçevesinde girebilecekleri her yerde aday çıkaracaklarını belirtti.

İnce'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Suriye'de Irak'ta çocuklarımız şehit oluyor. Asıl sorumlusu kim? Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunu söyleyecek Muharrem İnce'den başkası yok. İlkeli omurgalı siyasetten yanayız. Laikliği bizden başka hatırlayan kalmadı. Bizim bir Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Oradaki vilayetin adı Tunceli'dir. Kamer Genç bile Dersim demiyordu, Tunceli diyordu. Şeyh Said bir haindir nokta.

MECLİS'TEKİ TERÖR BİLDİRİSİ

Hiç kimse küçük eşit değildir. Bu ülkede herkes ayaz yemiştir. Terör bildirisi Meclis'e geldiğinde "Ben AKP ile aynı A4'te olmayacağım" demeyeceksin. Memleket Partisi Meclis'te olsaydı ben olsaydım İsveç'in NATO üyeliğine "evet" demezdim.

LİBYA TEZKERESİ

Libya tezkeresine, Mavi Vatan'a evet diyorum. Memleket Partisi olarak sığınmacıları dışarı, dışarıya giden doktorları mühendisleri içeri. Bizim yetimin başını okşayanları, yolda bulduğu ekmek parçasını yüksek bir yere koyanları, haksızlık karşısında susmayanları, memleketin dürüst namuslu insanlarını Memleket Partisi'ni anlamaya davet ediyorum.. Bizim bir duruşumuz ve ilkemiz var. Oy oranımızla orantılı değil bu. Bugün 1 olur, yarın bin olur.

CHP'Yİ VE MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Bana bölücü diyen CHP seçmenine sesleniyorum. Arkadaşlar biz siyah ve beyaz gibi ayrıyız. CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Değişmek başka bir şey başkalaşmak başka bir şeydir. Gençliğimin partisi gitmiş başka bir parti gelmiş. Yarın başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz

Her seçimde oy çalınıyor diye bağırıp oynayanlar kaybetti. İkinci tura kalırsa savaş çıkar diyenler kaybetti. Yalan haberlerden sosyal medya trollerinden medet umanlar kaybetti.

Bu iktidar Türkiye'yi kötü yönetmiştir. Bu iktidarı değiştirmek için önce bu muhalefeti değiştirmek gerekir. Seçim kazanmasını çok iyi bilen bir iktidar var. Bu memlekete üçüncü bir yol lazım diyorum. Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan o da Memleket Partisi’nin yolu. Seçmen Erdoğan'ı göndermeye hazırdır. Seçmen milli meselelerde tutarlılık istiyor. Ülke birbirini dinlemeyen iki kutba ayrılmış durumdadır, bu ülkemiz için iyi bir şey değildir.Türkiye siyasi gelişmelerden boş laflardan bıkmıştır. Halkımız bu muhalefete güvenmemektedir. Türkiye'nin yenibir nefese ihtiyacı vardır. O nefes üçüncü yoldur. Yolumuz, Türkiye'yi ayrıştıran değil birleştirenlerin yoludur.

"İSTANBUL'DA 3 ADAYIMIZ VAR"

Türkiye'de her kesimden oy alma potansiyeli olan tek parti Memleket Partisi'dir. Girebildiğimiz her yerde seçime gireceğiz. Alabildiğimiz kadar belediyeyi safımız katmak istiyoruz. Memleket Partisi olarak kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız İstanbul'da 3 aday adayımız var; önümüzdeki hafta MYK'da karar verip bir kişiyi atayacağız. Mehmet Sevigen 3 kişiden biri."

Memleket Partisi'nin aday listesi şöyle:

Sakarya: Ali Sarı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Salih Eskici

Yalova Belediye Başkan Adayı: Fatih Elönü

Bilecik Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Korkman

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Adayı: Haluk Bozdoğan

Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Mahmut Celal Ünsal

Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı: Yekta Faik Yılmaz

Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı: Ali Çetinkaya

Eskişehir İnönü Belediye Başkan Adayı: Hamdi Tosunoğlu

Bozhöyük Belediye Başkan Adayı: Talat Halefoğlu

İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı: Ali Erişen

İzmir Tire Belediye Başkan Adayı: Nihat Koç

Samsun Canik Belediye Başkan Adayı: Furkan Güler