Memleket Partisi ‘küçülüyor’
Memleket Partisi’nde yerel seçimlerdeki başarısızlığın ardından başta parti sözcüsü İpek Özkal Sayan ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özalp olmak üzere partinin A takımından isimler istifasını duyurdu.
Partideki görevlerinden istifa eden kurmaylar, parti üyeliklerinden istifa etmedi. İstifaların bir kısmının nedeninin küskünlük, bir kısmının nedeninin ise “teknik” olduğu öğrenildi. Teknik istifaların artacağını kaydeden parti kaynakları, CHP’den koparak Memleket Partisi’ne geçen kurmaylardan rahatsızlık duyulduğunu dile getirdi. “Yürümeye devam” notuyla yazılı açıklama yapan genel başkan Muharrem İnce, yüzde 0.17 oy almasına karşın seçimlerde bir hata yapmadıklarını söyledi. İnce, parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlıklarını daha da artıracaklarını belirtti. Buna göre partinin genel merkez binasını boşaltıp bir ofise taşınacağı ekonomik nedenlerle küçülmeye gideceği öğrenildi.
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