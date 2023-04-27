Memleket Partisi Malatya milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Malatya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:42

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:42

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Malatya milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Malatya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Malatya milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Malatya milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Malatya milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BURCA BENA TURFANDA ÇİNKILIÇ

SAMET FIRAT ÖZKAŞ

OKAN FİDAN

MEHMET ONUR İŞİM

ÖZGÜL OLCAN

KAAN GÖLESAN