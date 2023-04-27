Memleket Partisi Kütahya milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kütahya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:16

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:16

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Kütahya milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Kütahya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Kütahya milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Kütahya milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Kütahya milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADEM YILMAZ

HALİL ÜNLÜ

FATİH FURKAN AKKURT

OZAN RIZA ÖZGÜDEN

MUSTAFA CANTÜRK



