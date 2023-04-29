Memleket Partisi’nde istifa depremi

Memleket Partisi Kurucu İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Mukadder Yalçın, Kilimli İlçe Başkanı ve dördüncü sıra Milletvekili Adayı Kenan Karaman, Kozlu İlçe Başkanı Yasin Güngör, parti binasında yaptıkları basın açıklamasıyla hem parti üyeliğinden hem de milletvekili adaylığından istifa etti.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 23:38
Memleket Partisi’nde istifa depremi
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Memleket Partisi Zonguldak Milletvekili Adayları Mukadder Yalçın ve Kenan Karaman, bazı teşkilat başkanları ile hem parti üyeliğinden hem de adaylıktan istifa ettiklerini açıkladı.

Gazetecilere istifaya ilişkin açıklamalarda bulunan Mukadder Yalçın, "Partimizin Genel Başkanı Muharrem İnce, partimiz kurulduğu günden beridir kirli bir üslup ile hakarete maruz bırakılmıştır. Yalnızca İnce’ye değil, şahsıma ve ülkemiz genelinde tüm örgütlere yapılan bu saldırıları esefle kınıyorum. Siyaset meydanında yer edinen çoğunluğun örnek olması gereken bir tavır ile ülkeye hitap etmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Siyasi etiklikten uzak olan tüm söylemleri kınamak çözüm değildir ama değiştirmek mümkündür. Temiz siyasetin bir gün ülkemizde olacağı umudunu ise hiç yitirmedim. Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle, büyük bir heyecanla çıktığım bu mücadelede yol ayrımına geldim. Genel Merkezin oluşumunda gerçekleşen kadroların yanıltıcı ve yanlış yönlendirmeleri nedeniyle geldiğimiz nokta üzücüdür." dedi.


Memleket Partisi istifa

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