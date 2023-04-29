Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar ve SİHA'lara çomak sokuyor'

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu, Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar ve SİHA'lara çomak sokuyor" iddiasında bulundu.

AA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 17:43
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar ve SİHA'lara çomak sokuyor'
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Seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e giden cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda halka hitap etti. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar ve SİHA'lara çomak sokuyor. Bakın, Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndan Türk milletine söz veriyorum. İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır. Erdoğan'ın damadıymış, umurumda değil. Destekleyeceğim, destekleyeceğim, destekleyeceğim. Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti. Bir CHP'li milletvekili çıktı, 'Ne işimiz var Azerbaycan'da?' dedi. Ben yine Balıkesir'den sesleniyorum. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz, Azerbaycan'a yardım edeceğiz. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz 'Mavi Vatan'ı savunacağım. Türk askerinin Libya'da olmasını önemsiyorum. Akdeniz'de gaz var, o gazdan pay almamız lazım. Ben CHP gibi düşünmüyorum. Libya tezkeresine 'evet' diyorum. Biz üçüncü yoluz, ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan."


Muharrem İnce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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