Memleket Partisi'nden Sedat Peker'in iddialarındaki isimler hakkında suç duyurusu

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:18

Memleket Partisi ve Genel Başkan Muharrem İnce adına, Sedat Peker’in iddialarında ismi geçenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bugün suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu sonrasında Ankara Adliyesi’nde açıklama yapan Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, şunları söyledi:

“Şikayetimiz eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Atıl Akkan, Diyarbakırlı olarak bilinen Nedim Özbek, diğer bilgileri tarafımızca bilinmeyen Ahmet, Süleyman ve Emin isimli kişiler, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve İstanbul Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kalkırman hakkındadır.

Bu kişiler hakkında organize suç örgütü kurmak ve yönetmek, Bankacılık Kanunu’na muhalefet, rüşvet, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve tehdit suçlarından soruşturma yürütülmesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan talep ediyoruz.

Türkiye bugün bir kanalizasyon çukurunun içindedir. Halkımız yoksullukla mücadele ettiği halde yargı makamlarımız maalesef yolsuzlukla etkin mücadele etmemektedirler. Defaatle çağrımıza rağmen Hakimler ve Savcılar Kurulu konuyu gündemine almamıştır. İktidar kanadı suskun kalarak ve zamana yayarak suçların üstünün örtüleceğini zannetmekte ise de bu durum yanlış olduğu gibi aynı zamanda suça ortak olmak demektir. İktidarın hukukun üstünlüğünü tanımadığını ve buna inanmadığını zaten biliyoruz.

Hukukun şeklen işletildiği değil içinin adalet ile doldurulduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz. Düşüncelerimizi ifade etmekten çekinmediğimiz bir ülkede yaşamak istiyoruz. Özgür ve müreffeh bir ülkede yaşamak istiyoruz. Geçim kaygısı taşımadan, market market gezerek en ucuz gıdayı nerden alacağımızı düşünmeden yaşamak istiyoruz. İnsanlarımızın yüzü gülsün istiyoruz ve en çok da gelecek kaygısı taşımadan yaşamalarını istiyoruz.”