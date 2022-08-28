Memleket Partisi'nden Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili suç duyurusu

28 Ağustos 2022 Pazar, 23:51

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi olan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı'nın rüşvet aldığını öne sürmüştü.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia eden Peker, Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söylemişti.

Peker, burada Mine Tozlu Sineren'den 12 milyon TL danışmanlık adı altında “rüşvet” istendiğini öne sürerek belge paylaşmıştı. Mine Tozlu Sineren’in parayı ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun, Mine Tozlu Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti.

MEMLEKET PARTİSİ DE HAREKETE GEÇTİ

Sedat Peker'in son iddialarıyla ilgili bir çok muhalefet partisi suç duyurusunda bulunacağını açıklamasının ardından Memleket Partisi de harekete geçeceklerini açıkladı.

Partinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Memleket Partisi olarak Sedat Peker'in kamuoyuyla paylaştığı iddialar hakkında yarın sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" ifadeleri kullanıldı.