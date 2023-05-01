Memleket Partisi'nde üst düzey bir istifa daha: 'Tek yürek olunmalı' diyerek Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı...

Yayınlanma: 01.05.2023 - 20:22

Güncelleme: 01.05.2023 - 20:27

14 Mayıs'taki seçimlere kısa bir süre kala Memleket Partisi’nin üst düzey bir ismi daha istifa etti. Partinin kurucu ve Parti Meclisi üyesi Ahmet Meşe, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi gerektiğini belirterek partisinden istifa etti.

Memleket partisinden istifa açıklamam pic.twitter.com/ZVb6hhqbTK — AHMET MEŞE (@AHMETMESE09) May 1, 2023

Meşe, sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm bileşenlerinin yeniden işlediği bir Türkiye inşa etmek en büyük hedefimizdir.

14 Mayıs seçimi, evlatlarımızın geleceğinin belirleneceği, parlamenter rejimin yeniden şekilleneceği, insan onuruna yakışır hukuk ve ekonomik düzene geçişin sağlanacağı kısacası Türkiye’nin geleceğinin oylanacağı tarihi bir seçim olacağından; bu seçimde tek yürek olunmasının, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin büyük önem arz ettiği bir gerçektir.

Bu nedenle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bu gerçekten hareketle, farklı görüşlerdeki siyasi partilerin ve kişilerin bir araya geldiği Millet İttifakının desteklenmesi gerektiği inancındayım.

Bu gerekçelerle Parti Meclis üyesi olduğum Memleket Partisinden istifa ettiğimi belirtir, Sayın Muharrem İnce ve çalışma arkadaşlarıma yaklaşık iki yıldır bana göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim."

ZONGULDAK'TA İSTİFA DEPREMİ

Memleket Partisi Kurucu İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Mukadder Yalçın, Kilimli İlçe Başkanı ve dördüncü sıra Milletvekili Adayı Kenan Karaman, Kozlu İlçe Başkanı Yasin Güngör, parti binasında yaptıkları basın açıklamasıyla hem parti üyeliğinden hem de milletvekili adaylığından istifa etti.