Memur ve emekli maaş zammıyla ilgili CHP’den artış talebi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 21:01

Güncelleme: 09.01.2023 - 21:01

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürüyor.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin görüşmeleri sırasında hükümet adına yanıt verecek kimsenin bulunmadığını belirterek, “Ne kesin hesapla ilgili hesap verebilecek ne de bu tür konuları tartışabilecek bir kişi var.” eleştirisinde bulundu.

Kur korumalı mevduatta 1 milyon kişiye ait yaklaşık 2,5 milyon hesap bulunduğunu anlatan Kuşoğlu, “Kur korumalı mevduat hesabı için bu yıl 1 trilyon lira veriyorken, neden EYT’lilerle beraber 16 milyon emekli, 4 milyon da kamu çalışanıyla birlikte 20 milyon kişiye bu para veriliyor? Küçük bir meblağ getirdiğiniz rakam, 260 milyar lira bile yapmıyor.” diye konuştu.

Kuşoğlu, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye’de oynanmasından gurur duyacaklarını da dile getirerek, “230 milyon liradan vazgeçiyoruz 2 maç için. Rüşvet vererek bunları almayalım.” ifadesini kullandı.

“EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN DE MÜCADELE EDİN”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı, dullara verilen aylıkla, dul olarak bir ay geçinmeye çağırması üzerine Elitaş, “Yapma, ‘dul olarak’ deme. Hanımdan mı ayrılayım dul olmak için?” diye espri yaptı.

EYT’lilerin de bir düzenlemeyle emekli olacağını anımsatan Paylan, “EYT’lilerin pek çoğu 5 bin 500 lira civarında emekli aylığı alacak. Bu insanlarımız emekli olmak için bu kadar mücadele ediyor ama bu tutar kirayı bile ödemez. EYT’lilere çağrımdır: Sırf emekli olmak için değil, emekli maaşları için de mücadele edin.” görüşünü paylaştı.

“RAKAMLAR SON DERECE YETERSİZ”

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, teklifin TBMM’ye ciddi şekilde sunulamadığını, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna hazırlıklı gelinmediğini savundu.

Cinisli, bazı iktidar milletvekillerinin, milletin patronuymuş gibi bir psikolojiye sahip olduğunu öne sürerek, “Biz vekiliz, ülkenin hizmetkarlarıyız.” sözlerini sarf etti.

AKP’nin, iktidara geldiği 2002 yılı verilerini gündeme getirmesini, “tükenmişliğin tezahürü” olarak gördüğünü söyleyen Cinisli, teklifteki rakamların son derece yetersiz ve millete hakaret olduğunu ileri sürdü.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifin içeriğine ilişkin bilgi vererek, partisinin teklifi desteklediğini bildirdi.

Düzenlemeyle memur ve emekli maaşlarına yönelik refah payı artışı öngörüldüğüne işaret eden Kalaycı, asgari ücretteki artışın işveren maliyetini yükseltmesi nedeniyle işverene yönelik destek ödemelerinin de artırılacağını hatırlattı.

Bütçe gerçekleşmelerine değinen ve bütçe açığının da bir önceki yıla göre düştüğünü kaydeden Kalaycı, “Bütçe imkanları elverdiği ölçüde, çalışanların, emeklilerin, esnafın, çiftçinin refah payıyla desteklenmesini doğru buluyoruz.” dedi.

“MİLLETİMİZİ YANLIŞ YÖNLENDİRİYORSUNUZ”

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Türkiye’de 13 milyon 870 bin olan emekli sayısının, EYT’lilerin emekliliğiyle bu yıl 16 milyona yükseleceğini açıkladı.

Sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın enflasyonla mücadele ettiğini dile getiren Aydemir, küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin rekor sayılacak oranlarda büyüdüğünü anımsattı. Bütün bunları bir kenara bırakarak iktidarı eleştirenleri vicdanlı olmaya davet eden Aydemir, “Emeklimizi, memurumuzu, çalışanımızı, asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmedik, dar gelirliye sahip çıktık. Ama nedense arkadaşların bunları söylemek için dilleri bir türlü dönmüyor. Bir türlü gerçekleri milletimize anlatmıyorlar ve adeta yanlış yönlendiriyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK’e yönelik asılsız iddiaların gündeme getirildiğine dikkati çeken Aydemir, enflasyon verisi açıklayan kuruluşların, TÜİK gibi uluslararası akreditasyona sahip olması gerektiğini belirtti.

Bütçe açığının GSYH’ye oranının önemli oranda gerilediğini ifade eden Aydemir, “Nereden nereye gelmişiz? Niye takdir etmiyorsunuz da milletimizi yanlış yönlendiriyorsunuz?” diye sordu.

İktidarın hayata geçirdiği uygulamaları, muhalefetin, kendisi yapmış gibi vatandaşa aktardığını belirten Aydemir, bu teklifin her maddesinin vatandaşa dokunacağını dile getirdi.

“EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ GÜNCELLENSİN”

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, ülkenin ekonomik gerçekliğinden uzak bir enflasyon oranı belirlendiğini iddia etti.

Girgin, en düşük emekli aylığının asgari ücrete çekilmesini, bu zam oranının diğer emeklilerin maaşlarına yansıtılmasını, ayrıca emeklilerin bayram ikramiyelerinin güncellenmesini önerdi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, teklifin içeriğinin, TBMM’ye sunulmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldığını ifade ederek, bu durumu eleştirdi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, biraz da lütfederek memur ve emekli maaş zammı oranını yüzde 30’a yükseltti” diyen Emecan, zammın verilişinin, devlet ciddiyetinden uzak olduğunu savundu.

TÜİK’in hiçbir inandırıcılığının kalmadığını öne süren Emecan, “TÜİK, ENAG ve İstanbul Ticaret Odasının enflasyon verileri arasında büyük uçurum var. TÜİK, yok hükmünde bir kurum haline dönüşmüştür.” ifadesini kullandı.