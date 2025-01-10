Memura verilen zam ‘yemekle’ geri alındı

Yayınlanma: 10.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2025 - 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği’ni yayımladı. Tebliğ ile bu yıl öğle yemeği servisinden yararlanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedelleri belirlendi. Düzenleme, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer kamu idarelerindeki memurlar ve sözleşmeli personeli kapsıyor. Tebliğe göre, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisi, diğer iller için ise yarısı kurum bütçelerine konulan ödeneklerden karşılanacak. Gerisini kamu çalışanı ödeyecek. Memurlardan alınan en düşük yemek bedeli geçen yıl 7.70 TL’ydi. Bu yıl yüzde 33 artırılarak 10.25’e çıkarıldı. Sözleşmeli personelden alınacak en düşük yemek bedeli de geçen yıl 9.37 TL’ydi. Yüzde 33 artırılarak bu yıl 12.47 TL’ye yükseltildi.

‘SEFER TASINA’ TALİM

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, memur maaşını sadece yüzde 11.54 oranında artıran iktidarın, yemek bedeline ise yüzde 33 oranında zam yaptığına dikkat çekti. Oysa kurumlarda verilen yemeğin ücretsiz olması gerektiğini vurgulayan Hamzaçebi, ayrıca aynı il içinde kurum dışında göreve gidenlerin kendi ceplerinden yediklerine dikkat çekti. Hamzaçebi, “Büyükşehirlerde kira bir yandan, mutfak giderleri diğer yandan. Memur her gün 250-300 lirayı yemeğe nasıl versin. Mecbur sefer tası ile evden yemek getiriyorlar” dedi. Hamzaçebi, kurumlarda yemek çıkaran firmaların da çoğunlukla aynı “yandaş” firmalar olduğunu dile getirdi.