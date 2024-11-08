Menzil cemaati liderinin ölümünün ardından miras kavgası kızıştı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2024 - 04:00

Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni’nin yaşamını yitirmesinin ardından oğulları arasında miras kavgası başladı. Cemaat, miras kavgasının “şeriata” (İslam hukuku) göre çözülmesi için harekete geçti. 22 Ekim’de cemaatin merkezi olan Adıyaman’ın Menzil köyünde bulunan Menzil Camisi’nde yapılan toplantıda “cemaat mahkemesi” kuruldu. “Mahkemenin” çalışmalarını tamamladığı öğrenilirken, cemaatin mevcut lideri Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni dışındaki diğer kardeşlerden açıklama geldi. Seyyid Abdulbaki Elhüseyni’nin bilinen beş oğlunun dördü tarafından 30 Ekim’de yapılan açıklamada, Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin sözde cemaat mahkemesinin tek taraflı olarak “yetkisini kısıtladığı” iddia edildi.

TAPU KRİZİ

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Hükmün aleyhte karara bağlanmasını engellemek için abimiz (Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni) kendi komisyonunun bir bölümünü toplantılara göndermedi. Daha sonra hakem heyetinin yetkisini kısıtladığını kamuya açık olmayan özel bir görüşmede kendilerine ifade etti. Heyetin ele alarak karara bağladığı konuya itiraz edip, ‘İstediğim konudan gidilecek’ dedi.”

Elhüseyni’nin cemaate ait tapuların devri konusunda sorun çıkardığı ve heyete, “Bunlar yapılmadan devam etmem” dediği ileri sürülen açıklamada; “Halihazırda bütün taraflar Menzil’deki kendi hakkına düşen alan ve mekânları fiilen kullanıyor. Mekânlarda gerekli gördükleri değişiklikleri yapıyor ve buralara kendi logolarını asıyor. Yani devir işlemlerine konu edilen alanların kullanımı hususunda herhangi bir engel zaten bulunmuyor. Dolayısıyla söz konusu talep, süreci zora sokmak adına öne sürülmüş bir bahaneden fazlası değildir. İhtilaflı yerlerin mülkiyetleri ellerinde olduğu için böyle sıkıntılar çıkıyor” ifadeleri kullanıldı.

‘AVRUPA’DA ŞİRKET KURMUŞLAR’

Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni ise cemaate bağlı Semerkand Vakfı yöneticileri tarafından Menzil’in kasasından 10 milyar TL vurgun yapıldığını iddia ediyor. Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni, vakfın başkanı Yakup Yakupoğlu ile vakfın genel istişare kurulu üyeleri Ahmet Türk ve Hüseyin Kadıoğlu ile vakfın bilinen isimlerinden Abdurrahman Bayrakçı’nın “şebeke” oluşturarak bu vurgunu yaptığını ileri sürdü. Saki Elhüseyni, “İngiltere’de iki tane dergâh var. Abdurrahman Bayrakçı’nın üzerine yapmışlar. Seyyid Mübarek’le 25 sene birlikte okudular. Almanya’da aynı villanın içinde altıüstlü kaldılar. Oranın tapusu da Abdurrahman’ın üzerinde. Daha enterasan, alan Seyyid Mübarek, satan muhasebeci. Bayrakçı’nın hesabına 40 milyon TL para yatırmışlar. Avrupa’da 4-5 tane şirket kurmuşlar. O iyi kalpli sofilerden alarak şirketlere devretmişler” dedi. Elhüseyni, “Kadıoğlu ve Türk’ün üzerine şirket kurmuşlar. Tapuları şirkete aktarmışlar. Böyle çok yer var. Biz şikâyet edeceğiz, devlet tespit edecek. Büyüklerini söylemiyorlar. Büyükleri; Seyyid Muhammed Fettah, sözcüleri Seyyid Muhammed Emin (küçük kardeş). Büyükleri bunlardır” diye konuştu.