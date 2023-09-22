Menzil 'şeyhi adayı' Mübarek El-Hüseyni Avrupa turuna çıktı: Belçika ve Danimarka'da böyle karşılandı...

Yayınlanma: 22.09.2023 - 16:02

Güncelleme: 22.09.2023 - 16:02

Menzil tarikatı ‘lider’ adaylarından Mübarek El-Hüseyni’nin Hollanda ve Danimarka ziyaretlerine ait görüntüler, @seyhmubareksofileri adlı Instagram hesabında yayımlandı.

KRALLAR GİBİ KARŞILANDI

Muhammed Mübarek El-Hüseyni’nin, tarikatın Avrupa’da bulunan dernek ve vakıflarına düzenlediği ziyaretlerinde yapılan karşılamalarsa dikkat çekti.

Gazeteci İsmail Arı’nın da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gündeme taşıdığı ziyaretler “Menzil şeyhi Muhammed Mubarek Elhüseyni Avrupa turuna çıktı” başlığıyla yayımlandı.

“OLUK OLUK PARA AKIYOR”

Gazeteci Arı paylaşımında ayrıca, tarikatın Avrupa'da geniş bir örgütlenme ağı olduğuna da vurgu yaparak Türkiye’den para aktarıldığını öne sürdü.

Arı, "Menzil şeyhi Muhammed Mubarek Elhüseyni Avrupa turuna çıktı. Cemaatin Avrupa'da geniş bir örgütlenme ağı var ve buradan oluk oluk para akıyor. Görüntüler Belçika ve Danimarka'dan..." ifadelerini kullandı.

Menzil şeyhi Muhammed Mubarek Elhüseyni Avrupa turuna çıktı. Cemaatin Avrupa'da geniş bir örgütlenme ağı var ve buradan oluk oluk para akıyor.



Görüntüler Belçika ve Danimarka'dan pic.twitter.com/PpLpQ7kTJP — İsmail Arı (@ismailari_) September 21, 2023

Görüntülerde 'şeyhin' yürüdüğü yollara güller döküldüğü görülüyor.