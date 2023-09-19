Gazeteci İsmail Arı'ya Menzilci tehdidi: 'Sorumlusu savcılar ve Adalet Bakanlığı'dır'
Gazeteci İsmail Arı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Menzil Cemaati mensuplarınca ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Arı ayrıca, yaptığı şikayetlerin savcılar tarafından, "'Kime yönelik olduğunun belli olmadığı" gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.
Gazeteci İsmail Arı, Twitter hesabı üzerinde ölüm tehdidi aldığı açıkladı.
Menzil Cemaati mensubu kişilerce tehdit edildiğini belirten Arı savcıların şikayetlerini reddetiğini belirterek, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu şikâyetlerimi görmezden gelen savcılar ve Adalet Bakanlığı’dır" dedi.
"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE..."
Arı'nın paylaşımı şu şekilde:
"Büyük kısmı Menzil Cemaati mensubu olan şahıslar beni ölümle tehdit edip küfürler yağdırıyor. Bunlara dair yaptığım tüm şikâyetler ise savcılar tarafından reddediliyor. Gerekçe, 'Kime yönelik olduğunun belli olmamasıymış!' AKP iktidarında yargı yalnızca AKP’liler için çalışıyor. Bu tehditler ve küfürler bir AKP’liye veya yandaş gazeteciye yapılsa böyle mi olurdu? Başıma bir şey gelirse sorumlusu şikâyetlerimi görmezden gelen savcılar ve Adalet Bakanlığı’dır!"
Arı ayrıca, "İşte savcıların umursamadığı tehdit ve hakaretlerin küçük bir kısmı" diyerek tehdit ve küfür içeren paylaşımların görüntülerini paylaştı.
Büyük kısmı Menzil Cemaati mensubu olan şahıslar beni ölümle tehdit edip küfürler yağdırıyor. Bunlara dair yaptığım tüm şikâyetler ise savcılar tarafından reddediliyor. Gerekçe, “Kime yönelik olduğunun belli olmamasıymış!”— İsmail Arı (@ismailari_) September 19, 2023
AKP iktidarında yargı yalnızca AKP’liler için…
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