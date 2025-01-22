Menzilcileri birbirine düşüren arazi kavgası cemaatin tehlikeli bir boyutunu açtı

Yayınlanma: 22.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.01.2025 - 04:00

Menzil cemaatinin mevcut lideri Saki Elhüseyni ile diğer kardeşleri Mübarek Elhüseyni ve Fettah Elhüseyni arasında süren miras kavgası cemaatin farklı bir tehlikeli yüzünü de açığa çıkardı. Son yaşanan gelişmelerle cemaat içindeki bölünmeler derinleşirken mevcut liderin taraftarları “Serhendi grubu” ile ortak hareket eden Mübarek Elhüseyni’nin taraftarları “Gucdevan grubu” ve Fettah Elhüseyni’nin taraftarları “Semerkand grubu” arasında süren küfürlü ve/veya silahlı tehditlerin yaşandığı ortaya çıktı.

Semerkand Vakfı’nın Adana ve Antalya’da Serhendi Vakfı’nın kullanımındaki binalar için kira talebinde bulunması ve İstanbul Kavacık’taki Semerkand Külliyesi’nin tadilat gerekçesiyle kullanıma kapatılması, Serhendi grubu destekçilerinin önceki hafta sonu İstanbul ve Sakarya’da protesto gösterileri düzenlemesine yol açtı. Semerkand ve Gucdevan grubu taraftarları ise protestolara karşı; “Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım. Bunların kuduz olanlarını karantinaya alacağız, sağlıksız olanlarına aşı yaptıracağız, sağlıklı olanlarına da mama vereceğiz ki sağa sola saldırmasın” diye paylaşımlar yaptığı görüldü.

‘AĞZINI DAĞITACAĞIM’

Bunun yanı sıra Saki Elhüseyni’nin taraftarları olan “Serhendi grubu”nun köyde, rakip kardeşlerin taraftarlarına tehditlerde bulunduğu ve sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflarla “Sultanımızın yolundan dönmeyiz” diye paylaşımlar yaptığı da öne sürülüyor. Semerkand grubunun iddialarına göre Saki Elhüseyni köyde kardeşlerine küfürler savurduğu, kendisini eleştirenlere karşı da “Köyün ortasında senin ağzını yüzünü patlatacağım” diye tehditlerde bulundu.

‘DOSYA BEKLETİLİYOR’

Serhandi grubu ile Semerkand grubu arasında 13 Ocak’ta Menzil köyünde yaşanan kavgayı ise jandarma ekipleri bastırmıştı. Edinilen son bilgilere göre jandarma kuvvetleri kavgaya ilişkin soruşturma dosyasını tamamladı ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Ancak başsavcılığın dosyayı daha numaralandırmadığı, bu nedenle dosya işleme konmadığı belirtildi.

Bunun yanı sıra; söz konusu bölünemeyen mirasa yönelik de bir dosyanın Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı’nda hazırlandığı, ancak işleme konmadığı iddia ediliyor. Semerkand grubuna yakın cemaat kaynakları ise kardeşler arasında kavgaya neden olan ve kamuoyunda “17 milyar TL” değerinde olduğu bilinen taşınmazların değerinin daha yüksek olduğunu belirtiyor. Kaynaklar, 17 milyar TL değerindeki taşınmazların köyde bulunan bina ve arazilere ait değer olup Türkiye genelindeki taşınmazların hesaba katılması durumunda değerinin 17 milyar TL’nin yaklaşık üç katını bulabileceğini iddia ediyor.